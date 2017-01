Wróg, którego da się pokonać

Dzisiaj we „Wprost” piszemy na temat nowotworów oraz walki z nimi. Publikujemy także dwie specjalne, bardzo osobiste rozmowy: z Anną Wyszkoni oraz Antonim Styrczulą. Odważnie i otwarcie postanowili się podzielić swoimi przeżyciami oraz przemyśleniami. Takie świadectwa mają ogromne znaczenie. Zaangażowanie znanych osób w sprawę walki z nowotworami czy o prawa pacjentów ma moc sprawczą. Wiele dla chorych (oraz tych, którzy dopiero zachorują) zrobił zmarły w styczniu na glejaka Tomasz Kalita. Były rzecznik SLD stał się orędownikiem walki o legalizację leczniczej marihuany, opowiadał również o problemach, na jakie napotykają chorzy, takich jak bezduszność publicznej służby zdrowia. „Trzeba chorobę wykorzystać do dobrych celów. Dzięki temu będę miał poczucie, że zrobiłem coś dobrego” – powiedział „Wprost” w jednym z ostatnich swoich wywiadów. O raku warto mówić po to, aby budować świadomość, przypominać, jaki jest groźny, ale równocześnie że można z nim skutecznie walczyć.

Szczerze o swojej chorobie oraz o relacjach z lekarzami opowiadał Jerzy Stuhr. Z czasem znany aktor zaangażował się w akcje wsparcia i pomocy innym pacjentom onkologicznym. Warto wspomnieć choćby o inicjatywie „Rak wolny od bólu”. Napisał również książkę. Przez długi czas natury swojej choroby, która dawała o sobie znać, nie poznała Kora. Lekarz, który się nią opiekował, nie zlecił bowiem właściwych badań. Wokalistka Maanamu musiała zmagać się z bólem. Potem walczyła o finansowanie terapii raka jajnika dla siebie oraz dla innych chorych. A między innymi na łamach „Wprost” wspierała również legalizację marihuany. Ostatecznie w ubiegłym roku batalia o darmowe leki zakończyła się powodzeniem. Historie znanych postaci pokazują również, że w walce o swoje zdrowie i życie nie można odpuszczać. Niezależnie od pomocy, jaką się otrzymuje, trzeba działać samodzielnie. Dotyczy to również profilaktyki. A w walce z nowotworem ogromne znaczenie ma czas. Warto to powtarzać do znudzenia: im wcześniej zdiagnozowany rak, tym większe szanse na wyleczenie, medycyna robi szybko ogromne postępy. Nie warto lekceważyć objawów. Należy zadbać o profilaktykę. Zapobiec zachorowaniom zupełnie się nie da, ale wiele można zrobić. Rak to nie wyrok. W wypowiedziach wielu osób, które walczą lub walczyły z chorobą, widać radość życia. „Czułam się, jakbym urodziła się na nowo, czerpałam z życia garściami” – mówi w wywiadzie Anna Wyszkoni. „Nam dodaje siły to, że możemy pracować, pójść na spacer, zrobić coś szalonego” – to z kolei słowa Antoniego Styrczuli. Warto pamiętać o tym, co w życiu ważne, zanim podniesiemy sobie ciśnienie z powodu wyczynów nielubianego polityka. g