Gdy brzuch żyje własnym życiem

Nasz układ pokarmowy składa się z wielu różnych narządów położonych wzdłuż linii biegnącej od jamy ustnej aż do odbytu. Spożywane przez nas pokarmy przechodzą długą drogę. Są rozdrabniane i trawione przez różne enzymy po to, by ostatecznie dostarczyć organizmowi niezbędne składniki odżywcze. Zbędne odpadki są wydalane. Istnieje wiele różnych problemów trawiennych. Jedne dają subtelne objawy, a inne, jak np. silny ból brzucha, utrudniający poruszanie się, wymagają pilnej wizyty u specjalisty. Nietolerancje pokarmowe, nadwrażliwość na niektóre pokarmy, zatwardzenia, biegunka, zgaga, zatrucia pokarmowa – to tylko niektóre problemy trawienne. Na niektóre z nich nie mamy wpływu. Nie możemy przecież wyleczyć się z nietolerancji pokarmowej. Mamy jednak wpływ na zdrowie naszych narządów i wydzielanie enzymów, które odpowiadają za procesy trawienne. Naprawdę warto otoczyć troską jelita, wątrobę i trzustkę.

Problemy jelitowe

Mówiąc o dolegliwościach trawiennych, najczęściej skupiamy się na jelitach. To tam tworzą się gazy, powstaje stolec, wchłaniane są składniki odżywcze i tam bytują słynne dobre bakterie. Nasze jelita, by mogły właściwie funkcjonować, potrzebują trzech ważnych elementów – probiotyków, prebiotyków i błonnika. Pierwszy zapewni żywność bogata w dobre bakterie, np. kefir, kiszonki. Drugi to substancje, które wspierają rozwój dobrej flory jelitowej, jak np. oligosacharydy i polisacharydy. Są one pożywką dla dobrych bakterii. Natomiast błonnik pokarmowy, choć często utożsamiany z prebiotykami, pełni nieco inną funkcję. Jest nam potrzebny, ponieważ reguluje pracę jelit, przyspiesza metabolizm i sprzyja usuwaniu odpadków. Co ciekawe, część prebiotyków występuje naturalnie w żywności jako błonnik.

Gdy coś kłuje pod żebrami

Często problemy trawienne wynikają z niewłaściwej pracy wątroby. Narząd ten znajduje się po prawej stronie brzucha, tuż pod żebrami. Wspomaga procesy trawienne, walczy z wszelkimi truciznami i usuwa szkodliwe substancje z organizmu. Wątroba wytwarza żółć, która jest wykorzystywana przez układ trawienny, aby pomóc wchłonąć tłuszcz i niektóre witaminy. Istnieje wiele przyczyn uszkodzenia wątroby, takich jak nadmierne spożycie alkoholu, wirusowe zapalenie wątroby, choroby dziedziczne, narkotyki i toksyny środowiskowe. Uszkodzenie wątroby prowadzi do zapalenia, a następnie do rozwoju tkanki bliznowatej. Problemy z wątrobą zaburzają jej funkcję i produkcję żółci. Nasz styl życia ma więc ogromny wpływ na pracę wątroby. Ból w okolicy trzustki jest charakterystycznym objawem, ale zaniepokoić powinien żółty kolor skóry, jej swędzenie, zmęczenie, senność.

Co ma trzustka do problemów trawiennych?

Problemy z trzustką mogą się rozwijać w najlepsze, bardzo długo nie dając objawów. To właśnie dlatego rak trzustki nazywany jest cichym zabójcą. Gdy objawy zaczynają się pojawiać, na ogół jest już za późno, by wdrożyć skuteczne leczenie. Trzustka jest istotnym organem endokrynnym położonym za żołądkiem. Odgrywa zasadniczą rolę w trawieniu, wytwarzając enzymy potrzebne do przyswajania tłuszczów, węglowodanów i białek. Produkuje również dwa ważne hormony: glukagon i insulinę. Hormony te są odpowiedzialne za kontrolowanie metabolizmu glukozy (cukru). Insulina umożliwia komórkom metabolizowanie glukozy w celu wytworzenia energii, a glukagon pomaga podnieść poziom tego cukru, gdy jest zbyt niski. Trzustka odgrywa więc bardzo ważną rolę w procesach trawiennych. Nie lubi alkoholu, odwodnienia, złej diety.

A gdy już pojawiają się problemy…

Oczywiście – lepiej zapobiegać dolegliwościom trawiennym, szczególnie że można to zrobić w prosty sposób, np. sięgając regularnie po warzywa i owoce, błonnik pokarmowy, zdrowe tłuszcze oraz unikając używek, niepotrzebnego stosowania leków czy systematycznie się badając. Kiedy jednak dolegliwości się pojawią, możemy sięgnąć po preparaty ziołowe w formie herbat lub ekstraktów. Niektóre rośliny – jak czarny bez, pokrzywa, chmiel, koper włoski czy owoc róży – słyną ze swoich właściwości regulujących procesy trawienne. Trzeba tylko zaufać matce naturze.

Czytaj także:

Jak zapobiec wzdęciom?