Dieta na dobranoc

Problemy ze snem mogą być zarówno przyczyną problemów zdrowotnych, jak i ich objawem. Dobrym przykładem jest depresja – bywa, że nawet specjalistom trudno ustalić, co pojawia się najpierw – czy problemy ze snem, które sprzyjają rozwojowi stanów depresyjnych, czy też sama depresja, której jednym z objawów mogą być trudności w zasypianiu lub częste wybudzenia w nocy. Wiadomo, że notoryczne niedosypianie prowadzi do rozwoju wielu chorób, w tym nadciśnienia, cukrzycy czy otyłości. Zwiększa też ryzyko demencji, stanów zapalnych czy problemów hormonalnych. Nie ma co się oszukiwać – sen jest niezwykle ważny. To czas na regenerację organizmu.

Zdrowe nawyki

Walkę z bezsennością należy rozpocząć od przestrzegania zasad higieny snu. To kilka ważnych zaleceń, takich jak unikanie w ciągu dnia drzemek dłuższych niż 30 minut, dbanie o codzienną aktywność fizyczną i ekspozycję na naturalne światło czy wystrzeganie się przed snem używek (alkohol, papierosy). Warto też zrezygnować z oglądania telewizji do późna i wpatrywania się w ekrany urządzeń elektronicznych, emitujących niebieskie światło. Dobrze natomiast wprowadzić kilka zmian w sypialni. Chociażby zasłonić okna, przykręcić kaloryfery (lepiej śpimy w niższej temperaturze), zrezygnować z grubej piżamy, a przed snem przeczytać kilka stron książki lub zafundować sobie relaksującą kąpiel.

Zakazane produkty

Wieczorne objadanie się nie tylko sprzyja tyciu, ale też może powodować problemy z zasypianiem, chociaż burczenie i ssanie w żołądku też nie pomagają zasnąć. Można przekąsić coś przed snem, ale warto wiedzieć co. Niektóre produkty i napoje spędzą sen z powiek, a inne sprzyjają nocnemu relaksowi. Lepiej zrezygnować z sera, ponieważ zawiera tyraminę – aminokwas, który działa jak środek pobudzający. Podobny efekt wywołuje też czekolada. Tłuste mięsa i smażone potrawy również będą utrudniały zasypianie, ponieważ są ciężkostrawne. Co oczywiste, nie pomogą nam zasnąć napoje i desery z dodatkiem kofeiny. Alkohol daje złudne uczucie odprężenia, ale uniemożliwia wejście w głęboką fazę snu i nie sprzyja regeneracji organizmu, który zamiast odbudowywać komórki, zajmuje się metabolizowaniem trucizny.

Jedzenie na dobranoc

Są też produkty, po które warto sięgać przed snem. Może to być szklanka mleka. Kto z nas nie pił go w dzieciństwie? Można też sięgnąć po banana, bogatego w magnez. Doskonale sprawdzą się także ryby, będące źródłem zdrowych kwasów tłuszczowych omega-3. Zalecane są także produkty bogate w tryptofan, rodzaj aminokwasu, który korzystnie wpływa na układ nerwowy. Sprzyja on wydzielaniu melatoniny, odpowiedzialnej m.in. za rytm dobowy organizmu. Znajdziemy go w chudym nabiale, pestkach dyni, suszonych daktylach i figach. Jest też dostępny w formie suplementu diety.

Pomoc natury

Każdy z nas słyszał o ziołach i herbatkach, które ułatwiają zasypianie. Trzeba przyznać, że medycyna naturalna jest bogata w tego typu preparaty, które naprawdę działają. Mowa np. o owocu głogu, który działa uspokajająco i pozytywnie wpływa na układ krążenia. Zasypianie ułatwia także melisa, szyszka chmielu czy olejek lawendowy. Adaptogeny są z kolei wsparciem w sytuacjach napięcia nerwowego spowodowanego stresem, przemęczeniem i ogólną utratą witalności.

Zdrowy rozsądek

Jeśli zmiana codziennych nawyków i diety oraz wdrożenie naturalnych produktów roślinnych nie pomogą, konieczna może się okazać wizyta u lekarza. Chroniczne niewyspanie sprzyja przecież pojawieniu się wielu chorób.

