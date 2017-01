Robert Górski dla „Wprost”: Darzę prezesa Kaczyńskiego sympatią

„Ucho Prezesa” to miniserial polityczny, stworzony przez Roberta Górskiego. Jego trailer w ciągu kilku dni obejrzało ponad 2 mln osób. Kolejne odcinki produkcji prezentowane będą na YouTube, a premiera cyklu już 9 stycznia. Z tej okazji z liderem Kabaretu Moralnego Niepokoju specjalnie dla tygodnika „Wprost” rozmawiał Mariusz Cieślik.

„Grałem premiera, to mogę zagrać prezesa”

– W Polsce satyra polityczna jest dosyć uboga albo jednostronna, a ponieważ przez lata robiłem posiedzenie rządu, którego bohaterem był Donald Tusk, taka kontynuacja wydawała mi się naturalna. Grałem premiera, to mogę zagrać prezesa – mówi „Wprost” Robert Górski. Jak przyznaje artysta, „prezes nie jest sam”, dlatego też w jego produkcji nie zabraknie innych postaci, takich jak Mariusz, prezydent, czy prezes telewizji. W wywiadzie zdradza, komu z nich przypadła rola prawej ręki prezesa oraz mówi, jakich jeszcze bohaterów spotkamy w najsłynniejszym gabinecie na Nowogrodzkiej.

Za co lubi, co go rozczula

Górski przyznaje, że graną przez siebie postać lubi. – Darzę prezesa Kaczyńskiego sympatią, tak jak wszystkie postaci, które pojawiają się w serialu. Nie potrafię zrozumieć tych, którzy czują do niego nienawiść. Mnie też czasem denerwuje, bo nie liczy się z innymi, ale tłumaczę sobie, że czasem sytuacja go do tego zmusza. Że taka jest dynamika wydarzeń – tłumaczy w rozmowie z "Wprost".

W wywiadzie odtwórca roli Jarosława Kaczyńskiego wyznaje też, co go w prezesie rozczula oraz zdradza, jak przygotowywał się do roli. Całą rozmowa z Robertem Górskim w najnowszym numerze tygodnika "Wprost", który w formie elektronicznej dostępny jest na www.e.wprost.pl od godziny 20.00 w niedzielę, a w poniedziałek 9 stycznia trafi do kiosków i salonów prasowych w całym kraju.