Lista 100 najbogatszych Polaków 2017 - Kto znalazł się w pierwszej dziesiątce

10. Bogusław Cupiał - 2,9 mld złotych

Wreszcie się udało. Po trzech latach strat, w końcu w 2015 r. Bogusław Cupiał i jego producent kabli Tele-Fonika zaliczyli zysk. Przychody wyniosły 3,29 mld zł, a zysk netto 70,3 mln zł. Wcześniej Cupiałowi nie sprzyjał brak koniunktury na światowych rynkach i topniejące ceny miedzi, najważniejszego składnika dla jego produktów. Kable z jego firmy leżą pod lotniskiem Heathrow i stadionem Wembley. Cupiał pozostaje gigantem w swojej branży, należąc do czołówki największych producentów kabli w Europie. Wytwarza je w siedmiu zakładach produkcyjnych i sprzedaje do 80 krajów.



9. Antoni Ptak - 3 mld złotych

Mówi, że ubiera się u niego pół Polski. Antoni Ptak jest właścicielem największego centrum handlu hurtowego w Europie. 200 tys. mkw. powierzchni, 2,5 tys. polskich producentów odzieży i 6 mln klientów rocznie – tak w skrócie można opisać Ptak Fashion City, miasto mody zlokalizowane na skrzyżowaniu autostrad A1 i A2 w Rzgowie pod Łodzią. Antoni Ptak jest też właścicielem Ptak Warsaw Expo w warszawskim Nadarzynie, największego ośrodka targowo-wystawienniczego w naszej części Europy. Firma jest organizatorem ponad 30 dużych międzynarodowych imprez targowych rocznie (m.in. rolniczych, motoryzacyjnych czy turystycznych). Poza Polską Antoni Ptak prowadzi też sieć hoteli i moteli na Florydzie. We francuskiej Turenii kupił sobie zamek, w dżungli między São Paulo i Rio de Janeiro postawił polski dworek.



8. Leszek Czarnecki - 3,3 mld złotych

Zaczynał jako instruktor nurkowania. W latach 80. założył firmę specjalizującą się w skomplikowanych pracach podwodnych. Później wszedł do bankowości. Obecnie należące do Leszka Czarneckiego banki i spółki leasingowe obsługują klientów w Polsce, Rumunii, Rosji oraz na Białorusi i Ukrainie. Wśród jego głównych aktywów można wymienić Getin Noble Bank, Idea Bank oraz Getin Holding. Nie zapomniał jednak o swoich korzeniach, gdyż należąca do niego Grupa Idea Getin Leasing to najważniejszy gracz na rynku leasingu w Polsce. Jego udziały w spółkach z branży finansowej są wyceniane na 2,8 mld zł. Do tego dochodzi też deweloper LC Corp, który jest właścicielem wrocławskiego wieżowca Sky Tower.



7. Piotr Szulczewski - 3,4 mld złotych

W zeszłym roku wskoczył od razu na drugie miejsce naszej Listy 40 najbogatszych Polaków przed 40. Piotr Szulczewski ma zaledwie 36 lat, a już zbudował biznes wyceniany nawet na 5 mld dolarów. I to w zaledwie siedem lat, bo dokładnie w 2010 r. razem z Dannym Zhangiem, swoim kolegą ze studiów, uruchomił aplikację Wish. Internetowy biznes trafił do dziesiątki największych graczy e-commerce, którzy dzień w dzień sprzedają przynajmniej milion produktów. Serwis Wish ma setki milionów użytkowników i współpracuje z liczącą ponad 100 tys. osób armią sprzedawców.



6. Elżbieta i Bogdan Kaczmarkowie 3,55 mld złotych

Są udziałowcami dwóch meblowych gigantów: spółki Correct – K z Ociąża i Com40 ze Skalmierzyc w Wielkopolsce. Rocznie tylko te dwie firmy produkują meble warte ponad 2 mld zł. Ich najważniejszym odbiorcą jest szwedzka Ikea, chociaż Kaczmarkowie wypuścili też własną markę mebli tapicerowanych Comforty. O samym małżeństwie Kaczmarków wiadomo niewiele. Nie udzielają wywiadów i nie występują publicznie



5. Jerzy Starak - 4,2 mld złotych

Nazywany polskim królem leków. Przez holenderską spółkę Genefar kontroluje udziały w Polpharmie – największym polskim producencie farmaceutyków z siedzibą w Starogardzie Gdańskim. Z najnowszych dostępnych danych wynika, że spółka generuje rocznie ponad 1,8 mld zł przychodów. Oprócz Polpharmy Starak jest też właścicielem Herbapolu Lublin.



4. Dariusz Miłek

Nie pochodzi z bogatego domu. Nie odziedziczył fortuny w spadku. W szalonych latach 90. nie łaził po sejmowych korytarzach, czekając aż wpadnie mu jakaś fajna spółka do prywatyzacji. A jednak, pracując na własny rachunek, Miłek zgromadził majątek wyceniany na 5,5 mld zł. Najważniejszą jego częścią pozostaje koncern obuwniczy CCC, który rocznie sprzedaje 28 mln par butów poprzez własną sieć sklepów rozsianą po 17 europejskich krajach. W 2016 r. spółka dała prawie 3,2 mld zł przychodów i 306,5 mln zł zysku netto



3. Michał Sołowow - 8,3 mld złotych

Kiedyś rekin polskiej giełdy; dzisiaj już z giełdą łączy go niewiele. Po tym, jak wycofał z Książęcej producenta podłóg Barlinek, później spółkę Rovese, czyli dawny Cersanit, i sprzedał udziały w deweloperze Echo Investment, Sołowowowi został tylko kontrolny pakiet akcji w chemicznym Synthosie. A to kura znosząca złote jaja, której kurs akcji w ciągu roku podrożał o ponad połowę. W zeszłym roku spółka dała też biznesmenowi z Kielc grubo ponad 430 mln zł dywidendy. Sołowow swoje imperium budował od zera, zaczynając od wakacyjnej pracy w niemieckim warsztacie. Michał Sołowow jest również uznanym kierowcą rajdowym: trzykrotnym wicemistrzem Europy i dwukrotnym wicemistrzem Polski w rajdach samochodowych, a także mistrzem Polski w klasie s2000.



2. Zygmunt Solorz-Żak - 11,5 mld złotych

Gdyby Dominika i Sebastian występowali na naszej liście nie jako rodzeństwo, ale jako pan Kulczyk i pani Kulczyk, to Zygmunt Solorz-Żak trzymałby w ręku tytuł najbogatszego Polaka. Jest bohaterem jednej z najbardziej niezwykłych biografi i w polskim biznesie. Zaczynał od handlu zniczami pod cmentarzem, szmuglował lizaki przez zachodnią granicę, dziś zarządza biznesami wycenianymi na warszawskiej giełdzie na ponad 11 mld zł!



1. Dominika i Sebastian Kulczykowie - 15,5 mld złotych

Kolejny rok na szczycie listy. I choć w Polsce bywają sporadycznie, bo od kilku lat mieszkają w Londynie, to nie znaczy, że zaniedbują stworzone przez ojca imperium. W ciągu dwóch lat bez rozgłosu przebudowali portfel spółek wchodzących w skład Kulczyk Investments. Ich głównym wyzwaniem jest teraz odpowiedź na pytanie, jak mądrze zainwestować ogromne pieniądze ze sprzedaży pakietu akcji piwnego giganta SAB Miller.

Dobry rok dla najbogatszych

W 2016, żeby wejść do setki, trzeba było mieć dokładnie 239 mln zł. W tym roku już o ponad 30 mln zł więcej, bo bohater z ostatniego - setnego miejsca, miał majątek szacowany na dokładnie 270 mln zł. Złotowych miliarderów mamy 38, ale tych dolarowych, czyli z majątkiem powyżej 3,8 mld zł, już tylko pięciu. Na Liście 100 Najbogatszych Polaków 2017 znalazło się 14 debiutantów. Także w pierwszej dziesiątce pojawiło się dwóch nowych graczy: Elżbieta i Bogdan Kaczmarkowie, potentaci meblowi z Wielkopolski, którzy rocznie produkują ponad milion sof, oraz Piotr Szulczewski, geniusz internetu, który stworzył aplikację mobilną Wish, wycenianą na 5 mld dolarów.

Czołowa trójka nie zmieniła się od ubiegłego roku – najbogatszymi pozostają Dominika i Sebastian Kulczykowie, których majątku, zgodnie z wolą ojca, nie można rozdzielać. Za ich plecami znalazł się Zygmunt Solorz-Żak. Jego majątek w minionych 12 miesiącach zwiększył się o 600 milionów złotych. Podium zamyka Michał Sołowow.

O kolejnych miejscach w rankingu oraz opisy polskich milionerów i ich majątków można znaleźć w najnowszym wydaniu tygodnika „Wprost”, które na rynek trafi 26 czerwca, a od godziny 20:00 25 czerwca dostępne jest w wersji cyfrowej. Lista 100 Najbogatszych znajdzie się również na stronie internetowej poświęconej wszystkim rankingom przygotowywanym przez redakcję tygodnika „Wprost”.