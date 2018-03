Tajemnice śmierci posła

Marcin Dobski

Do wypadku samochodowego, w którym zginął poseł Rafał Wójcikowski, doszło 19 stycznia 2017 r. Od tego czasu minął ponad rok, ale oficjalnie wciąż nie wiemy, jakie są ostateczne ustalenia Prokuratury Okręgowej w Łodzi, która prowadzi tę sprawę. Z naszych informacji wynika, że śledczy nie zdołali ustalić, dlaczego Wójcikowski stracił panowanie nad autem, nie wiadomo też, czy kierowca forda transita, który uderzył w samochód posła, mógł uniknąć zderzenia. Pytań bez odpowiedzi i niecodziennych okoliczności w tej historii nie brakuje. Na początku przypomnijmy sekwencję wydarzeń. Poseł Wójcikowski wychodzi ok. godz. 6 rano ze swojego domu w Tomaszowie Mazowieckim. Trasą S8 jedzie w kierunku Warszawy.

Z niewyjaśnionych przyczyn traci panowanie nad autem. Samochód lewą stroną uderza w barierę ochronną, odbija się od niej i staje w poprzek drogi na prawym pasie. Lewą stroną omija go volkswagen caddy, ale nie udaje się to fordowi transitowi, który uderzył w auto posła. Wójcikowski doznaje rozległych, wielonarządowych obrażeń wewnętrznych, co staje się bezpośrednią przyczyną śmierci. Jak wykazuje sekcja zwłok – nawet najszybciej udzielona pomoc nie uratowałaby jego życia. To obala zarzuty jednego ze świadków – Pawła Bednarza, który twierdził, że gdyby służby szybciej interweniowały, parlamentarzysta mógłby przeżyć.