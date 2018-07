Prof. Balcerowicz: Petru to szkodnik

Egocentryzm jest u niego tak silny, że blokuje rozum – mówi o Ryszardzie Petru w rozmowie z „Wprost” prof. Leszek Balcerowicz. – Nie ukrywam, że się na nim zawiodłem – dodaje.

Prof. Balcerowicz uważany jest za politycznego mentora twórcy Nowoczesnej. Mówiło się, że nieoficjalnie patronował powstaniu założonej przez niego partii. – Nie jestem twórcą Nowoczesnej, choć uważałem i uważam, że jest bardzo Polsce potrzebna – precyzuje prof. Balcerowicz.

Petru był studentem, a później asystentem i doradcą profesora. – Merytorycznie jest bardzo dobry – ocenia Balcerowicz. – Okazał się jednak niedojrzały politycznie. W efekcie szkodzi sobie, a przy okazji projektowi, który współtworzył. Najgorsze było jego zachowanie po przegranej w partii. Dziś najważniejsza jest konsolidacja opozycji, tymczasem on tę jedność podważa – ocenia Balcerowicz.

– Bez względu na to, kto jaką odgrywał rolę w moim życiu zawodowym, jeżeli okazał się szkodnikiem, to musi być przedstawiany jako szkodnik. Dobrze by było, żeby przynajmniej był szkodnikiem mało skutecznym – podsumowuje profesor.

Jaka będzie przyszłość Nowoczesnej? – Zdaniem prof. Balcerowicza, obecnie na jej czele stoją mądre kobiety, więc jest dla tego ugrupowania przyszłość. – Ale Polska potrzebuje dziś szerokiej koalicji, w której znajdą się wszystkie rozsądne, demokratyczne siły polityczne, od liberałów do lewicy. Oczywiście z wyjątkiem Adriana Zandberga – podkreśla były wicepremier i minister finansów.