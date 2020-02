Andrzej Duda: Żyjąc w Pałacu Prezydenckim trudno zachować kontakt z ludźmi

Prezydent wyjaśnia, że urząd głowy państwa wiąże się z ryzykiem izolacji od zwykłego życia. – Przecież siłą rzeczy przestałem się regularnie widywać z moimi sąsiadami z bloku, rzadko robię zakupy w sklepie – słowem, moje życie różni się od życia przeciętnego Polaka. Dlatego tak ważne są dla mnie spotkania poza Pałacem, poza Warszawą. Bezpośrednie rozmowy. Dzięki nim wyłamuję pręty w tej złotej klatce – wyjaśnia prezydent.

Andrzej Duda przekonuje, że w trakcie wizyt w małych i średnich miejscowościach zdobywa wiedzę o tym, co naprawdę dzieje się w kraju. – Dlatego szczególnie chętnie wracam do miejsc, w których pięć lat temu najwięcej było żalu i rozgoryczenia – mówi Andrzej Duda. Prezydent ceni też sobie spotkania z rodziną. – Kiedy przyjeżdżam do wujostwa, w góry, siadam z nimi przy stole i proszę: „kochani, jak na świętej spowiedzi macie mi powiedzieć, jak wam się żyje!”

Cały wywiad z prezydentem Andrzejem Dudą w najnowszym „Wprost”.

