Pawłowicz wzywała Szwecję do oddania skarbów z potopu. Mamy szanse je odzyskać? Pytamy autora książki polecanej przez sędzię TK

Przed meczem polskiej reprezentacji ze Szwecją, który zdecyduje o wyjściu z grupy na Euro 2020, sędzia Trybunału Konstytucyjnego Krystyna Pawłowicz w serii wpisów wezwała Szwedów do zwrócenia Polsce mienia zagrabionego w czasie potopu szwedzkiego w latach 1655-1660.

„Szwedzi!! Przed meczem ZWRÓĆCIE Polsce ZRABOWANY i wywożony flotyllami w czasie Potopu ogrom naszego narodowego dziedzictwa, pamiątki i skarby, które przetrzymujecie” – napisała Pawłowicz. Zamieściła też link do książki „Uratowane z Potopu” autorstwa Marcina Jamkowskiego i Huberta Kowalskiego.

W kolejnych wpisach wdała się w polemikę z Jamkowskim, żałując, że ten nie poparł jej apelu, pokazywała zdjęcia wielu zagrabionych przedmiotów pozostających w szwedzkich muzeach i wstawiła swoje zdjęcie z mieczem, opisując je jako symboliczne. Wpisami polskiej sędzi Trybunału Konstytucyjnego zainteresowały sie nawet szwedzkie media.

Skala szwedzkiego rabunku była niewyobrażalna

Sprawa stała się na tyle głośna, że o wywiezionych przez Szwedów skarbach postanowiliśmy prozmawiać z Marcinem Jamkowskim, autorem filmu i książki „Uratowane z potopu”, którą sędzia Pawłowicz poleca w swoim wpisie. – Nikt nigdy nie ograbił Rzeczpospolitej tak, jak ograbili ją Szwedzi w czasie potopu. Ani wcześniejsze wojny, ani II wojna światowa nie była tak potężną stratą gospodarczą, ludnościową, czy pod względem utraty źródeł wiedzy, jak czasy potopu szwedzkiego – mówi „Wprost” Jamkowski.

I rzeczywiście, skala rabunku w czasach potopu szwedzkiego była niewyobrażalna. Kilkakrotnie grabiony był np. Wawel wraz z katedrą wawelską i grobami władców. Szwedzi okradali jednak nie tylko siedziby królewskie, ale także magnackie pałace i ludność cywilną. Z najbogatszych posiadłości wywozili setki wozów z łupami. Jako protestanci chętnie grabili też kościoły katolickie.

– Rabunek był zawsze częścią wojennego rzemiosła. Pełnił dwie funkcje. Po pierwsze był swoistą premią, którą sami wypłacali sobie żołnierze za trud jaki ponosili na polu walki. Wojsko, nawet jeśli było płatne, kokosów na samym żołdzie nie zbijało. Grabież była natomiast doskonałą metodą „dorobienia” – tłumaczy w rozmowie z „Wprost” dr Sebastian Adamkiewicz z Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi. – Jest jednak i drugi aspekt polityki rabunkowej, który można streścić słowem „upokorzenie”. Rabowanie służyło także upokarzaniu przeciwnika, manifestowaniu swojego tryumfu, władzy nad pokonanym. Władzy, która pozwalała swobodnie dysponować jego mieniem – dodaje.

Naukowiec przekonuje, że w tych czasach rabunek był częścią rzeczywistości wojennej. – Podobnie były nim wówczas akty, które dziś nazwalibyśmy ludobójczymi. Nie regulowały tego żadne traktaty międzynarodowe, nie istniały instytucje, które miałby sankcjonować takie zachowania – mówi nam Adamkiewicz.

Ale potop wyrózniał się pod tym wględem szczególnie negatywnie. – Potop nie bez przypadku potopem się nazywa. Już współcześni wspominali, że skala wojennych patologii była niewyobrażalna, co zresztą w dużej mierze wpłynęło na to, że opór przeciwko Szwedom przybrał charakter buntu ludowego, a doadtkowo doprowadził do dość szybkiego odpływu sympatii polskiej szlachty, która początkowo - co tu dużo kryć - wsparła Karola Gustawa. Jednak w dość krótkim czasie zorientowała się, że to nie był najlepszy pomysł – tłumaczy historyk.

Nie tylko kosztowności. Co jeszcze grabili Szwedzi?

Oprócz kosztowności Szwedzi grabili też księgi. W czasie potopu Rzeczpospolita utraciła zasoby co najmniej 17 archiwów i 67 bibliotek. Do Szwecji trafiła Metryka Koronna, czyli księga wpisów akt, dokumentów i listów wychodzących z kancelarii monarchy, Statut Łaskiego, czyli spis wszystkich praw obowiązujących w Królestwie Polskim spisany w 1506 roku, a także mszały i panoramy polskich miast. Szwedzi zrabowali też bezcenne księgi i tabele astronomiczne należące do Mikołaja Kopernika, które dziś znajdują się w bibliotece w Uppsali.