Spotkanie Nawrockiego z Trumpem sprowokowało Rosjan? Bielan: To może być sygnał

Premier Donald Tusk poinformował, że w nocy z 9 na 10 września polską granicę naruszyło co najmniej 19 rosyjskich dronów. Część z nich została zestrzelona. Incydent zbiegł się z z nadchodzącymi ćwiczeniami Zapad-2025 oraz niedawno zakończoną wizytą prezydenta Karola Nawrockiego w Białym Domu, gdzie 3 września spotkał się z Donaldem Trumpem. Premier ogłosił rekomendację uruchomienia artykułu 4. NATO, a prezydent Nawrocki rozmawiał z Trumpem o wzmocnieniu flanki wschodniej.

Adam Bielan, europoseł PiS, widzi w tych wydarzeniach celowy ruch Moskwy. – To jest największa tego rodzaju akcja dronów ze strony rosyjskiej wobec kraju należącego do paktu północnoatlantyckiego. Więc z całą pewnością, w konsultacji z naszymi sojusznikami, musi być na to jakaś reakcja – podkreśla europoseł w programie „Mówiąc Wprost”, przypominając, że konsultacje z NATO trwają od nocy, a Nawrocki był w stałym kontakcie z prezydentami krajów bałtyckich, Finlandii i sekretarzem generalnym Sojuszu.

Oto fragment odcinka:

Więcej amerykańskich wojsk w Polsce? Bielan o nowej strategii USA

Gość Joanny Miziołek relacjonuje kulisy spotkania Nawrockiego z Trumpem, które trwało ponad dwie godziny i obejmowało rozmowy w Gabinecie Owalnym oraz przy roboczym śniadaniu. Jednocześnie twierdzi, że informacje o potencjalnym wycofywaniu się wojsk USA z krajów bałtyckich są „fałszywe”, a „wizyta Nawrockiego pozwoliła Polsce przedstawić swoje stanowisko przed decyzjami Pentagonu”.