Organizatorzy Marszu Niepodległości zaprosili prezydenta Dudę. Ogłosili też hasło przemarszu

W środę w Sejmie odbyła się konferencja organizatorów Marszu Niepodległości. Szef inicjatywy, Robert Bąkowicz powiedział, że 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości to „moment, w którym my, Polacy, powinniśmy się łączyć, a nie dzielić” . – Pomimo tego, że dzielą nas pewne różnice polityczne, pomimo, że pojawiają się sytuacje, w których jesteśmy w bardzo silnym sporze politycznym, chcielibyśmy zaprosić pana prezydenta Andrzeja Dudę – dodał Bąkowicz. Wyjaśnił, że organizatorom zależy na tym, by prezydent przemawiał na początku Marszu.

„Bóg, Honor, Ojczyzna”

Szef Marszu Niepodległości powiedział, że środowiskom narodowym zależy na tym, by „tworzyć wspólnotę”. – Chcielibyśmy także zaapelować o to, żeby marsz przebiegał pod biało-czerwonymi sztandarami, żeby te barwy łączyły wszystkich Polaków – wyjaśnił. Bąkowicz ogłosił także hasło tegorocznej edycji imprezy, które brzmi: „Bóg, Honor, Ojczyzna” . Przypomnijmy, Marsz Niepodległości rozpocznie się w niedzielę 11 listopada o godz. 14 na Rondzie Romana Dmowskiego w Warszawie.

