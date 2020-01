Nerwowa atmosfera na UW. Głosowanie pod nadzorem Straży Uniwersyteckiej

20 stycznia odbyło się w Parlamencie Studentów UW głosowanie nad odwołaniem Kamila Bonasa, przewodniczącego Zarządu Samorządu Studentów UW. Odwołanie poparły 22 osoby, przy 47 przeciw i 4 wstrzymujących się. Do odwołania potrzeba było 44 osób głosujących za wnioskiem. Głosowanie miało miejsce na trzy dni przed dużo ważniejszym głosowaniem, jakim jest czwartkowy wybór elektorów studenckich, które należy do procedury wyłonienia rektora Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie urzędujący rektor, Marcin Pałys, jest na stanowisku od ośmiu lat, a więc nie może ubiegać się o reelekcję. Kandydatem związanym z obecnym rektorem jest urzędujący prorektor – Andrzej Tarlecki. Elektorzy-studenci w strukturach władz UW stanowią znaczącą siłę ponieważ przypada na nich 20 proc. z łącznej liczby elektorów wybierających Rektora UW. Przewodniczący Zarządu Samorządu Studentów to więc funkcja istotna, w tym także pod kątem wyboru nowych władz czyli właśnie wyboru rektora.

Poniedziałkowe obrady Parlamentu Studentów UW poprzedzone były publikacją medialną atakującą jednego z doktorantów Wydziału Prawa i Administracji UW zaangażowanego w prace organów Samorządu Studenckiego. Urzędujący rektor zapowiada wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec niego. Władze Wydziału Prawa i Administracji UW w oświadczeniu wydanym w dniu 21 stycznia 2020 roku, zaapelowały aby pomawiające publikacje, ukazujące się w mediach, nie zastraszały i nie hamowały aktywności studentów, doktorantów czy pracowników oraz nie zakłócały procesu wyborczego. Jednocześnie władze Wydziału Prawa i Administracji UW wyrażają nadzieję, że zaistniała sytuacja nie jest wynikiem kampanii wyborczej na stanowisko rektora, a zbieżność dat z obradami Parlamentu Studentów i zapowiedzią startu dwóch nowych kandydatów w wyborach rektorskich jest przypadkowa.

Czy opisana sytuacja może spowodować osłabienie a nawet utratę niezależności przez organy studenckie? Bez wątpienia sytuacja jest nerwowa a studenci poddani zostają dużej presji.