Marianna Schreiber złożyła życzenia Rafałowi Trzaskowskiemu. „Mojemu Prezydentowi”

W ostatnich miesiącach Marianna Schreiber wielokrotnie dała wyraz swojej niechęci do współpracowników swojego męża. Najnowszym wpisem na Twitterze znów wykonała ruch w kierunku przeciwnym do politycznych sympatii małżonka. „Mojemu Prezydentowi Rafałowi Trzaskowskiemu w dniu urodzin życzę wszystkiego, co najlepsze” – pisała w poniedziałek 17 stycznia. Wcześniej modelka i influencerka otwarcie wypowiadała się m.in. przeciwko reformie systemu edukacji, znanej jako „lex Czarnek”.

Ciekawe, czy prezydentowi Warszawy do gustu bardziej przypadną życzenia żony wiceministra PiS, czy może przewodniczącego PO, Donalda Tuska. „Drogi Rafale! W kwietniu 2007 roku skończyłem 50 lat. Sześć miesięcy później PiS oddał władzę. Dziś Ty wchodzisz w swoje drugie półwiecze. A jak wiadomo, nie ma przypadków. Są tylko znaki;)” – pisał były premier.

Wiadomości od byłego przewodniczącego Rady Europejskiej bez odpowiedzi nie zostawił Rafał Trzaskowski. „Dziękuję! I mimo że twardo stąpam po ziemi, »znaków« nie powinno się lekceważyć” – odpowiedział prezydent Warszawy.

50. urodziny Trzaskowskiego. Życzenia od internautów

Życzenia do polityka obchodzącego urodziny spływały również od użytkowników mediów społecznościowych. „Te marzenia na pewno się spełnią. Wszystkiego najlepszego”, „Wszystkiego naj, naj, zdrowia Panie Prezydencie. Oby nie tylko Warszawy ale i Polski” – czytamy w komentarzach. „Zdrowia, szczęścia i przede wszystkim wytrwałości Panie Rafale”, „Spełnienia marzeń, Panie Prezydencie!” – dodawali kolejni internauci.

