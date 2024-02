Protest rolników w Warszawie. Rafał Trzaskowski o frekwencji. „Na tych samych zasadach”

Wczoraj ulicami Warszawy przeszła demonstracja rolników. Miejski ratusz poinformował, że w proteście wzięło udział ok. 10 tys. uczestników, a organizatorzy wskazywali, że zgromadziło się ich kilka razy więcej.

Protest rolników w Warszawie. Rafał Trzaskowski o frekwencji

– Zawsze oceniamy (frekwencję – red.) dokładnie na tych samych zasadach. Byłem w centrum bezpieczeństwa i widać to było też ze zdjęć, i z kamer, że było ok. 10 tys. ludzi – powiedział Rafał Trzaskowski na antenie Radia Zet. – Zawsze przy demonstracjach skupiamy się na liczbach. A ważne, że rolnicy byli, że zademonstrowali to, co chcieli zademonstrować. Ważne, że to się odbyło w sposób pokojowy – podsumował prezydent Warszawy.

Rolnicy nie są zadowoleni z przebiegu rozmów z politykami. Zapowiedzieli kolejny protest w stolicy, który ma się odbyć już na początku marca. Rafał Trzaskowski podkreślił, że jego środowisko polityczne podejmuje działania na rzecz poprawy sytuacji rolników. – My niczego innego nie robimy, tylko tłumaczymy naszym partnerom w Unii Europejskiej, że nie można wpuszczać ukraińskiego zboża i ukraińskich towarów bez kontroli. Sami podejmujemy jasne decyzje o obronie naszej granicy – powiedział prezydent Warszawy.

– I też jasno mówimy Unii Europejskiej, że UE nie może śrubować tych standardów, jeśli chodzi o jakość żywności, a jednocześnie wpuszczać żywności, która nie podlega standardom europejskim, że to buduje taką wściekłość rolników – podkreślił Rafał Trzaskowski. Polityk wskazał, że dyplomatyczne działania mają realny wpływ. Jak dodał prezydent stolicy, UE już wysłała sygnał, że jest „gotowa wycofać się, mówiła o tym Ursula von der Leyen, z niektórych założeń Zielonego Ładu w rolnictwie”.

