30-latka miała zostać zgwałcona w Uberze. Wiadomo, kto kierował pojazdem

W miniony weekend w Warszawie miało dojść do zgwałcenia w pojeździe, zamówionym przez aplikację firmy Uber. 30-letnia kobieta chciała dostać się do swojego domu na Białołęce. Była jednak pod silnym wpływem alkoholu, co wykorzystać miał kierowca taksówki.

Gwałt w uberze w Warszawie

– W pojeździe, w którym była świadczona usługa transportowa, po zakończeniu jej realizacji, kierowca wykorzystał bezradność kobiety, która była w stanie zmęczenia fizjologicznego związanego z zażyciem leków oraz alkoholu. Doprowadził pokrzywdzoną do obcowania płciowego – informował prok. Norbert Woliński, rzecznik Prokuratury Okręgowej Warszawa Praga.

Policję o przestępstwie zawiadomiła sama pokrzywdzona. Jak ujawnił rzecznik prokuratury, kierowcą taksówki był 42-letni obywatel Gruzji. Mężczyznę przesłuchano w środę 20 listopada. Postawiono mu zarzuty z art. 198 kodeksu karnego, czyli doprowadzenia do stosunku płciowego poprzez wykorzystanie bezradności ofiary.

Warszawa. Gruzin oskarżony o zgwałcenie kobiety w taksówce

Prokuratura przekazała, że oskarżony nie przyznał się do zarzucanych mu czynów. Najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie, ponieważ sąd pozytywnie przychylił się do wniosku prokuratury w tej sprawie. – Wśród dalszych czynności będzie wyjaśnienie wszystkich okoliczności zdarzenia – mówił prokurator Woliński.

Opisująca tę sprawę warszawska „Wyborcza” podkreślała, że liczba podobnych przestępstw w naszym kraju maleje. Po rekordowym roku 2022, kiedy miało miejsce 35 takich przypadków, w 2023 i 2024 roku miało być ich „znacząco mniej”.

