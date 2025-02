Seryjny morderca w Warszawie? Prokuratura zabrała głos ws. seniorek

W ostatnim czasie w Warszawie doszło do serii tajemniczych zgonów, które łączy wiek ofiar i rabunek. Najpierw zginęła kobieta w wieku 80 lat na Śródmieściu, która została uduszona poduszką. Z jej mieszkania skradziono cenne obrazy, elektronikę i biżuterię. Tydzień później na Ochocie zginęła 89-latka. Z mieszkania również zniknęły drogocenne przedmioty. Następnie jeden z mieszkańców Ochoty ostrzegał przed mężczyzną, który kręci się w nocy pod oknami bloków i zagląda do mieszkań.

We wtorek 25 lutego znaleziono ciało kobiety na Ursynowie. Ofiara miała 73 lata. W tej sprawie zatrzymano co najmniej jedną osobę. „Fakt” podał nieoficjalnie, że sprawca siedział przez godzinę w samochodzie z polską rejestracją, a potem udał się z torbą w kierunku mieszkania, gdzie odnaleziono zwłoki. Ofiara mogła się bronić, bo policjanci wyważali drzwi do mieszkania. Mężczyzna ma być też odpowiedzialny za poprzednie zbrodnie. Funkcjonariusze mieli zabezpieczyć auto.

Warszawa. Nie żyją trzy seniorki. Zatrzymano seryjnego mordercę?

Portal haloursynow.pl potwierdził z kolei w dwóch źródłach, że sprawca związał kobietę, kazał jej zadzwonić do banku i zmienić dostęp do systemu bankowego, aby umożliwić mu kradzież środków z konta. Pracownik banku zorientował się, że coś jest nie tak, bo kobieta mówiła niewyraźnie i najprawdopodobniej była zakneblowana. Mężczyzna powiadomił o sprawie służby, a te schwytały sprawcę morderstwa podczas ucieczki. 73-latka została jednak uduszona.

Lakoniczny komunikat wydała w tej sprawie Prokuratura Okręgowa w Warszawie. „Trwają intensywne czynności procesowe w związku z ujawnieniem wczoraj zwłok w bloku przy ul. Wąwozowej. Sprawa jest rozwojowa, poważna i dotyczy wielu czynów o charakterze zbrodniczym” – podkreślono. Zapowiedziano również konferencję prasową, która ma się odbyć jeszcze w środę po południu lub w czwartek rano.

