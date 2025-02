Marian Turski pochowany w Warszawie. Poruszające słowa podczas pogrzebu

Marian Turski zmarł 18 lutego. Wybitny dziennikarz, historyk i był więzień obozu koncentracyjnego Auschwitz miał 98 lat. W niedzielę na Cmentarzu Żydowskim w Warszawie odbył się pogrzeb Ocalałego.

Pogrzeb Mariana Turskiego. Wśród gości prezydent Niemiec

W uroczystościach wziął udział m.in. prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier, a także wielu polskich polityków m.in. Rafał Trzaskowski, Adam Bodnar, Michał Szczerba, Małgorzata Kidawa-Błońska, Władysław Teofil Bartoszewski oraz Hanna Wróblewska. Andrzeja Dudę reprezentował Andrzej Dera.

Na pogrzebie Mariana Turskiego pojawiło się także wiele znanych osób. W tłumie można było wypatrzeć m.in. naczelnego rabina Polski Michaela Schudricha, dyrektora Muzeum Auschwitz-Birkenau Piotra Cywińskiego, szefową Fundacji Shalom Gołdę Tencer oraz dyrektora Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN Zygmunta Stępińskiego.

Poruszające słowa na pogrzebie Mariana Turskiego

– Wszyscy tutaj jesteśmy jego przyjaciółmi. Marianie, jesteśmy tutaj. Bardzo dużo ci zawdzięczam. Jestem polskim Żydem, jednak to dzięki twojej przyjaźni, twoim radom i naukom wyszedłem z cienia. Przestałem się bać i zacząłem głośno i publicznie o tym mówić. To ty mnie tego nauczyłeś. Duma rozpiera mnie, że mogłem działać razem z tobą przy tak ważnych dla nas, dla polskich żydów projektach – mówił w trakcie uroczystości Piotr Wiślicki, przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce.

– Człowiek czuł się przy nim wyjątkowym, potrafił słuchać, zapamiętywał drobne szczegóły. Rozmawiał, dyskutował. Marian miał bardzo szerokie spojrzenie na ludzi. Niezależnie od wieku, narodowości czy poglądów. Wszyscy ludzie odnajdowali w nim przewodnika i nauczyciela. Był jednym z nielicznych, którzy potrafili słuchać – dodawał bliski przyjaciel zmarłego.

Rafał Trzaskowski wspomina Mariana Turskiego

Głos podczas uroczystości zabrał również Rafał Trzaskowski, który przypomniał, że to dzięki wysiłkom Mariana Turskiego powstało Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. – Żegnamy dzisiaj Mariana Turskiego, wyjątkowego człowieka, świadka historii, rzecznika porozumienia polsko-żydowskiego, honorowego obywatela miasta stołecznego Warszawy, ale przede wszystkim żegnamy naszego przyjaciela, wybitny autorytet – podkreślił prezydent Warszawy.

Polityk KO zwracał uwagę na fakt, że „we współczesnym świecie potrzebujemy autorytetów, które są prawdziwe i nienachalne”. – Pan profesor był nieśmiały, mówił cicho i powoli, ale każde słowo miało siłę nieprawdopodobną, każde słowo brzmiało jak dzwon. I zawsze będziemy o tym pamiętać – wspominał.

W opinii Rafała Trzaskowskiego „śmierć Mariana Turskiego jest niepowetowaną stratą”. – Opuścił nas jeden z ostatnich świadków Zagłady. Będziemy pamiętali zawsze jego mądrość, gotowość na dialog. Uczył, jak być dobrym człowiekiem, o potrzebie wolności, solidarności. To było to pokolenie, które przypominało o tym, co jest najważniejsze. Oni nie chcieli rozmawiać o bohaterstwie, tylko właśnie o solidarności. Mówił, że nawet w piekle solidarność pomaga przetrwać – podsumował prezydent Warszawy.

Wnuczka wspomina Mariana Turskiego

Krótkie przemówienie wygłosiła również wnuczka Mariana Turskiego. – Dzielił nas ocean, ale zawsze był obecny. Kiedy wiedział, że czymś można sprawić przyjemność, zrobiłby wszystko, żeby właśnie to zrobić. Dziadziuś był człowiekiem dialogu, budował mosty nawet z ludźmi, z którymi mógłby się nie zgadzać. Mam niesamowite szczęście, że Marian Turski to mój dziadziuś – podkreśliła Klaudia Siczek.

