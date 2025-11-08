Karol Nawrocki zapowiada udział w Marszu Niepodległości. Jest nagranie

11 listopada przez stolicę przejdzie coroczny Marsz Niepodległości. W tym roku media spekulowały, że w wydarzeniu może wziąć udział także prezydent. W sobotę 8 listopada Karol Nawrocki potwierdził tę informację i zamieścił w sieci specjalne nagranie.

Marsz Niepodległości. Prezydent Nawrocki zapowiada swój udział

– Z całego kraju do stolicy przybywają polscy patrioci, by z biało-czerwoną w dłoni świętować niepodległość oraz pokazać swoją jedność i miłość do ojczyzny – ponad wszelkimi podziałami – mówił na filmie polityk. W dalszej części nagrania odniósł się do tego rocznego hasła „Jeden naród – silna Polska”.

– To świetna okazja, abyśmy całemu światu dali pozytywny sygnał, że Polacy są zjednoczeni, dumni i zdeterminowani, by budować wielką Polskę – mówił. – Spotkajmy się wszyscy, jak co roku, 11 listopada, na Marszu Niepodległości w Warszawie. Do zobaczenia – zachęcał Nawrocki.

twitter

Marsz Niepodległości. Czas i miejsce rozpoczęcia

O możliwym udziale prezydenta w marszu przez stolicę informował już we wtorek 4 listopada RMF FM. „Trwają logistyczne przygotowania, aby zapewnić bezpieczeństwo głowy państwa, ponieważ oprócz policji, w tłumie będą obecni także funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa” – donosił reporter stacji Kacper Wróblewski.

11 listopada Marsz Niepodległości rozpocznie się o godzinie 13:00 na rondzie Dmowskiego. Po modlitwie nastąpi oficjalne otwarcie wydarzenia, odśpiewanie hymnu oraz oczywiście przemarsz w stronę błoni Stadionu Narodowego. Uczestnicy jak zwykle przejdą Alejami Jerozolimskimi i mostem Poniatowskiego.

Marsz Niepodległości. Pomaszeruje także Kaczyński

Szef klubu PiS zapowiedział, że w Marszu Niepodległości udział weźmie prezes partii Jarosław Kaczyński. – Będziemy uczestniczyli w tym marszu, bo to nie jest marsz narodowców, tylko marsz polskich patriotów – podkreślił Mariusz Błaszczak. Swoją obecność wykluczył natomiast Rafał Trzaskowski. Prezydent Warszawy w nagraniu zaznaczył, że „to dalej jest impreza jednego środowiska” i zaprosił wszystkich na koncert przed Muzeum Historii Polskiej.

Czytaj też:

Nowy plan Nawrockiego. Kaczyński ma się czego bać?Czytaj też:

Artur Zawisza: Marsz Niepodległości nie stanie się marszem dla wszystkich