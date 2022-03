Minister obrony Ukrainy ostrzega przed planem Rosjan. „Nie poddamy się”

Ołeksij Reznikow za pośrednictwem mediów społecznościowych przekazał, że Rosja przygotowuje się do przeprowadzenia specjalnej „operacji”. Jej celem ma być doprowadzenie do przełamania oporu ukraińskich obywateli i armii. Jako pierwszy krok Rosjanie mają spróbować doprowadzić do zerwania łączności. „Następnie masowo rozpowszechniać fałszywe informacje, że przywódcy Ukrainy poddali się” – relacjonował dalej minister obrony Ukrainy. „Jesteśmy w Kijowie. Nie poddamy się. Tylko zwycięstwo” – napisał Ołeksij Reznikow.

Po godz. 16 The Kyiv Indepenedent poinformował o rosyjskim ataku na wieżę telewizyjną w Kijowie. „Ukraińskie kanały telewizyjne przestały nadawać kilka minut temu” – czytamy.

twitter

Wojna na Ukrainie. Szósty dzień rosyjskiej agresji

Trwa szósty dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Decyzja Władimira Putina o wtargnięciu i próbie opanowania terytorium sąsiedzkiego państwa spotkała się z potępieniem m.in. Unii Europejskiej, a także Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Wspomniana organizacja i kraje w odpowiedzi na rosyjską agresję nałożyły pakiet sankcji na Rosję.

– Jeśli Putin chciał podzielić Unię Europejską, osłabić NATO i złamać społeczność międzynarodową, osiągnął efekt wprost przeciwny. Jesteśmy bardziej zjednoczeni niż kiedykolwiek wcześniej – powiedziała Ursula von der Leyen w czasie posiedzenia Parlamentu Europejskiego. Szefowa KE zaznaczyła, że Ukraińcy walczą o przyszłość swojego państwa, ale także uniwersalne wartości.

– Niepodległa Ukraina znajduje się w najczarniejszym momencie swojej historii. Jednocześnie naród ukraiński niesie pochodnię wolności dla nas wszystkich. Pokazują olbrzymią odwagę – kontynuowała Ursula von der Leyen. – Jestem przekonana, że nikt na tej sali nie ma wątpliwości, że ci ludzie, którzy tak odważnie walczą o nasze europejskie wartości, należą do naszej europejskiej rodziny – dodała. Swoje przemówienie Ursula von der Leyen zakończyła następującymi słowami: „Niech żyje Europa i niech żyje wolna, niepodległa Ukraina!”.

Raport Wojna na Ukrainie Otwórz raport