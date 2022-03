Konferencja polityków po spotkaniu z prezydentem Ukrainy. „Nie zostawimy was samych”

We wtorek 15 marca premier Mateusz Morawiecki i wicepremier do spraw bezpieczeństwa Jarosław Kaczyński wraz z szefami rządów Czech i Słowenii Petrem Fialą i Janezem Jansą udali się pociągiem do Kijowa na spotkanie z prezydentem Ukrainy.

Przed godz. 23 czasu polskiego została zorganizowana konferencja prasowa, podczas której politycy trzech państw podsumowali rozmowy. – Unia Europejska musi bardzo szybko nadać Ukrainie status kandydata i chcemy zaprosić Ukrainę do UE. Będziemy starali się organizować broń defensywną, będziemy organizować te działania na całym świecie, abyście mogli bronić swoich domów – powiedział premier Mateusz Morawiecki, odnosząc się do rosyjskiej agresji na Ukrainę.

– Nigdy nie zostawimy was samych. Będziemy z wami, ponieważ wiemy, że walczycie nie tylko o swoją wolność, za własny dom i za swoje bezpieczeństwo, ale także za nas – kontynuował premier Polski.



Wojna na Ukrainie. Konferencja prasowa po spotkaniu z Wołodymyrem Zełenskim



Janez Jansa zwrócił uwagę na odwagę, z jaką ukraińska armia stawia opór agresorowi już dwudziesty dzień. – Jesteśmy tutaj, aby pochylić czoła przed waszą odwagą, przed waszą walką, którą niszczycie mit niezniszczalnej armii rosyjskiej. (...) Nie bronicie tylko swojej ojczyzny, nie tylko terytorium Ukrainy i Europy, ale również bronicie czegoś, co nazwałbym fundamentalnymi wartościami Europy – powiedział premier Słowenii, a wśród tych wartości wymienił m.in. wolność.

Szef czeskiego rządu wskazał konkretny cel wizyty w Kijowie. – Prawdopodobnie głównym celem naszej wizyty, głównym przesłaniem naszej misji jest to, żeby powiedzieć wam, że nie jesteście sami. Nasze kraje stoją ramię w ramię z wami, Europa stoi razem z wami – podkreślił Petr Fiala.

Jarosław Kaczyński o „misji pokojowej NATO”

Głos podczas konferencji prasowej zabrał również Jarosław Kaczyński. – Sądzę, że potrzebna jest misja pokojowa NATO, ewentualnie jeszcze jakiegoś szerszego układu międzynarodowego, ale taka misja, która będzie także w stanie się obronić, która będzie działała na terenie Ukrainy za zgodą oczywiście prezydenta, rządu Ukrainy. (...) To będzie misja, która będzie dążyła do pokoju, do udzielenia pomocy humanitarnej, ale jednocześnie będzie osłonięta też przez odpowiednie siły, siły zbrojne – powiedział wicepremier.

Wolodymyr Zełenski: To bardzo dobry, piękny, przyjazny krok

Prezydent Ukrainy docenił gest polityków, którzy w czasie rosyjskiej agresji zdecydowali się przyjechać do Kijowa. – Chciałbym podziękować za to bardzo mocne stanowisko, że w takim czasie, kiedy – mówię to otwarcie – nawet wielu ambasadorów wyjechało z Ukrainy z powodu inwazji Federacji Rosyjskiej na naszą ziemię... A ci ludzie, poważni ludzie, liderzy swoich pięknych, niezależnych, europejskich państw niczego się nie boją, bardziej przejmują się naszym losem. Są tutaj, żeby nas wspierać. To bardzo dobry, piękny, przyjazny krok. Jestem pewny, że z takimi przyjaciółmi (...) naprawdę damy radę zwyciężyć – powiedział Wołodymyr Zełenski.

