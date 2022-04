Wojna na Ukrainie. Wołodymyr Zełenski postawił kluczowe pytanie. „Jest bolesne”

Wołodymyr Zełenski w codziennych przemówieniach raportuje przebieg kolejnych godzin wojny na Ukrainie. W najnowszym z nich prezydent poinformował, że wygląda na to, że rosyjskie wojska wycofują się z północy kraju, a ten ruch określił jako „powolny, ale zauważalny”. Polityk dodał, że sytuacja na wschodzie Ukrainy nadal jest trudna, a Rosja przygotowuje się do przeprowadzenia kolejnych ataków na Donbas. – Przed nami bardzo trudne boje – zapowiedział Wołodymyr Zełenski, podkreślając ogromną wolę walki Ukraińców.

Wojna na Ukrainie. Wołodymyr Zełenski o sankcjach: Rosja zdecydowanie się ich boi

Wołodymyr Zełenski udzielił wywiadu Fox News, w którym odniósł się do sankcji nałożonych na Rosję. Prezydent Ukrainy uważa, że „sankcje działają", ale należy je wzmocnić. – Sankcje działają, a Rosja zdecydowanie się ich boi. To sprawia, że nie czuje się komfortowo. To negatywnie wpływa na ich gospodarkę. Ale jest pytanie, jak działają sankcje. Pokazujemy i mówimy przywódcom Stanów Zjednoczonych i Europy, że wszyscy muszą współpracować szybko – powiedział Wołodymyr Zełenski.

– Zwycięstwo prawdy to zwycięstwo Ukrainy i Ukraińców. Pytanie, kiedy to się skończy. To głębokie pytanie. To bolesne pytanie. Naród ukraiński nie zaakceptuje żadnego wyniku poza zwycięstwem – podkreślił prezydent Ukrainy.

