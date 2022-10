Zełenski strollował Muska na Twitterze. Na ripostę biznesmena nie trzeba było długo czekać

Wołodymyr Zełenski nie okazał się entuzjastą „planu zakończenia wojny w Ukrainie” przedstawionego przez Elona Muska. Biznesmen, którego obserwuje na Twitterze ponad 100 mln osób, zamieścił w mediach społecznościowych nietypową sondę. Zasugerował w niej, że „Ukraina powinna oddać Rosji Krym a w czterech obwodach, gdzie zorganizowano pseudoreferenda powinny się odbyć kolejne głosowania, tym razem pod auspicjami ONZ”.

Zełenski odpowiedział Muskowi

W odpowiedzi Wołodymyr Zełenskim zamieścił na swoim profilu na Twitterze ankietę, w której pytał, czy „internauci wolą Elona Muska, który popiera Ukrainę czy też tego, który opowiada się po stronie Rosji”. Na ripostę ze strony miliardera nie trzeba było długo czekać. Dyrektor generalny SpaceX oraz Tesli zapewnił, że „nadal jest w pełni przekonany o słuszności ukraińskich racji, jednak w jego opinii potężna eskalacja wojny bardzo zaszkodzi Ukrainie i być może także światu”.

Wojna w Ukrainie. Reakcja na propozycje Elona Muska

Wcześniej na pomysł Elona Muska zareagował m.in. doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak. Stwierdził, że istnieje lepszy plan. Współpracownik Wołodymyra Zełenskiego wskazał trzy punkty: wyzwolenie swoich ziem przez Ukrainę włączając w to Krym, demilitaryzację i denuklearyzację Rosji, aby nie mogła zagrażać innym oraz postawienia zbrodniarzy wojennych przed międzynarodowym trybunałem.

Swoje propozycje przedstawił też szef ukraińskiego parlamentu. Rusłan Stefanczuk zaproponował, że Rosja wycofa się z Ukrainy, Moskwa zostanie sprzedana Chinom i zniknie z powierzchni Ziemi, tak jak to było od 1147 r. i błędu Jerzego Dołgoruki. Kolejne propozycje to odzyskanie przez Ukrainę swojego statusu nuklearnego oraz wypłata przez Rosję reparacji wojennych za wszystko, co zrobiła podczas konfliktu.

