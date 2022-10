Szefowie resortów obrony Rosji i USA odbyli rozmowę telefoniczną. Nie ujawniono wielu szczegółów

O odbyciu rozmowy poinformowało rosyjskie ministerstwo obrony na komunikatorze „Telegram”. Warto zwrócić uwagę, że tego samego dnia prezydent Turcji Recep Erdogan stwierdził, że Władimir Putin jest bardziej skłonny do negocjacji ws. wojny na Ukrainie.

Omówiono m.in. sytuację na Ukrainie

Treść piątkowego oświadczenia jest niezwykle lakoniczna. Do chwili obecnej, strona amerykańska nie ustosunkowała się do tych doniesień.

„21 października 2022 r. odbyły się rozmowy telefoniczne między ministrem obrony Federacji Rosyjskiej generałem armii Siergiejem Szojgu a sekretarzem obrony Stanów Zjednoczonych Ameryki Lloydem Austinem. Omówiono aktualne kwestie bezpieczeństwa międzynarodowego, w tym sytuację na Ukrainie” – czytamy w komunikacie.

Ostatnia rozmowa odbyła się w lipcu

To pierwsza od lipca oficjalna rozmowa między przedstawicielami Rosji i Stanów Zjednoczonych. Lipcowa rozmowa odbyła się pomiędzy szefem rosyjskiego MSZ Siergiejem Ławrowem a amerykańskim sekretarzem stanu Anthonym Blinkenem. Jej przedmiotem była kwestia odblokowania eksportu zboża z Ukrainy oraz uwolnienie przez Rosjan dwóch amerykańskich obywateli.

– Naciskałem szefa MSZ Rosji, by przyjął propozycję USA w sprawie uwolnienia naszych obywateli: Paula Whelana i Brittney Griner – relacjonował Blinken,

Paul Whelan to były żołnierz piechoty morskiej. W 2020 r. został skazany pod zarzutem szpiegostwa na 16 lat kolonii karnej. Brittney Griner to gwiazda koszykówki. Została aresztowana na początku tego roku moskiewskim lotnisku. W jej bagażu miano odnaleźć wkłady do elektronicznych papierosów, zawierające olejek haszyszowy.

Czytaj też:

Wpadka doradcy Szojgu w rosyjskiej telewizji. Nie wiedział, że ma włączony mikrofon

Czytaj też:

Brytyjski minister obrony: Rosyjski myśliwiec wystrzelił rakietę w pobliżu naszego samolotu