Brytyjski minister obrony: Rosyjski myśliwiec wystrzelił rakietę w pobliżu naszego samolotu

Minister obrony Wielkiej Brytanii powiedział w czwartek parlamentowi, że jeden z dwóch rosyjskich myśliwców wystrzelił rakietę w pobliżu nieuzbrojonego brytyjskiego samolotu szpiegowskiego, który patrolował przestrzeń powietrzną nad Morzem Czarnym 29 września – podał The Guardian. Patrol został zakończony, a samolot wrócił do swojej bazy. Ben Wallace zdarzenie ocenił jako „potencjalnie niebezpieczne”.

Brytyjski polityk dodał, że zainterweniował w tej sprawie u swojego rosyjskiego odpowiednika. Wallace w liście do Siergieja Szojgu podkreślił m.in., że samolot poruszał się po wcześniej zgłoszonym torze lotu. Minister obrony Wielkiej Brytanii dodał, że uznał za rozsądne zawieszenie tych patroli do czasu otrzymania odpowiedzi od Rosji. Ta nadeszła 10 października.

Ben Wallace: rosyjski myśliwiec wystrzelił rakietę w pobliżu brytyjskiego samolotu

Rosjanie przeprowadzili śledztwo w tej sprawie i ustalili, że do zdarzenia doszło w wyniku usterki technicznej myśliwca SU-27. Do zdarzenia doszło w międzynarodowej przestrzeni powietrznej. Minister obrony Wielkiej Brytanii kontynuował, że od teraz rutynowe patrole mają po konsultacji eskortę myśliwców bojowych. O zdarzeniu zostali również poinformowani brytyjscy sojusznicy.

– Wszystko, co robimy, jest dostosowane do trwającego konfliktu w regionie i zgodne z prawem międzynarodowym. Z zadowoleniem przyjęliśmy przyznanie przez Rosję, że do zdarzenia doszło w międzynarodowej przestrzeni powietrznej. Wielka Brytania przeprowadza regularne loty RAF RC-135 Rivet Joint nad Morzem Czarnym od 2019 roku i nadal będziemy to robić – podsumował Wallace.

