ONZ, UE i NATO wzywają Rosję do odnowienia umowy zbożowej. Interweniuje Turcja

Rosyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało, że Rosja zawiesiła swój udział w umowie zbożowej. To na jej podstawie funkcjonował korytarz zbożowy, który miał pomóc w zapobieżeniu globalnej klęsce głodu.

Rosja wycofuje się z umowy zbożowej. 218 statków zablokowanych

Ukraińskie ministerstwo infrastruktury przekazało w niedzielę, że w związku z decyzją Rosji ruch 218 statków uczestniczących w tzw. inicjatywie zbożowej jest zablokowany. Wśród tych statków znajduje się 95 już załadowanych jednostek, które wypłynęły z ukraińskich portów i czekają na inspekcję, 101 statków czekających na inspekcję, by wpłynąć do ukraińskich portów oraz 22 załadowane statki czekające na wyjście z ukraińskich portów.

„Chcemy podkreślić, że od chwili wypłynięcia pierwszego statku udało się wyeksportować ponad 9 mln ton żywności, w tym ponad 5 milionów ton do krajów Afryki i Azji” – napisał resort.

W niedzielę do sprawy odniósł się doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, Mychajło Podolak.

„Rosyjska klasyka. Jeśli nikt nie padł na kolana po oświadczeniu o brudnych bombach, zwalczaniu komarów i minowaniu tam – wrócimy do gróźb głodu wobec biednych krajów i zerwiemy „porozumienie zbożowe”. Rosja jest nadal Rosją, bez względu na wszystko”... – napisał Podolak na Twitterze.

ONZ, NATO i Unia Europejska apelują do Rosji

W niedzielę apele do Rosji ws. umowy zbożowej wystosowali też przedstawiciele ONZ, NATO i Unii Europejskiej.

– Prezydent Putin musi przestać traktować żywność jako broń i zakończyć nielegalną wojnę z Ukrainą – powiedziała rzeczniczka NATO Oana Lungescu. – Wzywamy Rosję do ponownego rozważenia swojej decyzji i pilnego odnowienia umowy, umożliwiając dotarcie żywności do tych, którzy jej najbardziej potrzebują – dodała.

Lungescu zauważyła, że wszyscy sojusznicy NATO z zadowoleniem przyjęli porozumienie zbożowe zawarte z pomocą Turcji kilka miesięcy temu. – Ten eksport pomógł obniżyć ceny żywności na całym świecie – podkreśliła.

W sprawie wypowiedział się też wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Joseph Borrell.

„UE wzywa Rosję do cofnięcia swojej decyzji” – napisał na Twitterze. „Zdzwoniłem się z sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterresem, aby omówić umowę dot. Morza Czarnego i skoordynować działania, aby zapewnić eksport zboża z Ukrainy. Rosja musi wrócić do porozumienia, aby korytarz morski dla żywności docierał do świata. UE odegra swoją rolę w przeciwdziałaniu światowemu kryzysowi żywnościowemu” – dodał.

Z kolei rzecznik ONZ Stephane Dujarric przekazał agencji Reutera, że sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres jest „głęboko zaniepokojony” sytuacją wokół umowy zbożowej i opóźnił o dzień swój wyjazd na Szczyt Ligi Państw Arabskich, aby skoncentrować się na tej kwestii.

Rzecznik dodał, że Guterres prowadzi „intensywne kontakty”, by doprowadzić do zakończenia rosyjskiego zawieszenia udziału w inicjatywie. Działania te mają też na celu „przywrócenie i pełne wdrożenie inicjatywy, aby umożliwić eksport żywności i nawozów z Ukrainy oraz usunąć istniejące przeszkody dotyczące eksportu rosyjskiej żywności i nawozów”.

Turcja podtrzymuje rozmowy

Również Turcja, która doprowadziła do powstania umowy zbożowej angażuje się w jej przywrócenie.

„Rosyjski personel pracujący we Wspólnym Centrum Koordynacyjnym w Stambule nadal przebywa w Centrum. W tym okresie statki nie będą opuszczać Ukrainy. Planowana jest kontynuacja inspekcji statków załadowanych zbożem czekających przed Stambułem dziś i jutro” – przekazało tureckie Ministerstwo Obrony w niedzielnym oświadczeniu.

W komunikacie poinformowano też, że szef resortu Hulusi Akar prowadzi rozmowy ze swoimi odpowiednikami w Rosji i w Kijowie, by przywrócić funkcjonowanie tzw. inicjatywy zbożowej.

„We wspomnianych rozmowach stronom przypomina się o znaczeniu kontynuacji tej inicjatywy, która ma pozytywny wpływ na ludzkość na całym świecie i dowodzi, że wszelkie kryzysy można rozwiązywać przy pomocy dobrej woli i dialogu oraz unikania wszelkich prowokacji, które negatywnie wpływają na kontynuację mechanizmu” – podkreslono . „Republika Turcji będzie nadal przyczyniać się do zapewnienia pokoju i pomocy humanitarnej w regionie, tak jak robiła to do tej pory” – czytamy w komunikacie .

