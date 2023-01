Martin Scorsese nagrał przesłanie do Ukraińców. „Moi drodzy”

– Moi drodzy ukraińscy sąsiedzi, obywatele świata. Nazywam się Martin Scorsese i wysyłam tę wiadomość, by powiedzieć po prostu, że nie jesteście sami. Podziwiamy odwagę, wytrwałość, odporność i wyjątkową, niezwykłą determinację w obliczu tego barbarzyństwa, tego niewysłowionego barbarzyństwa – mówił Martin Scorsese.

Scorsese do Ukraińców: Jesteście światłem dla całego świata

– W tej chwili wasz duch, siła waszego ducha, jest jak światło. To światło całego świata. I modlę się, żeby było wystarczająco jasne, aby przeprowadziło was przez tę ciemność – dodawał wybitny reżyser, autor niezliczonych hitów i dzieł otoczonych kultem przez fanów kina.

Kim jest Martin Scorsese?

Martin Scorsese to jedna z czołowych postaci tzw. „Nowej ery Hollywood”. Uważany jest za jednego z najbardziej znaczących i wpływowych reżyserów w historii kina. Jego filmy często poruszają takie tematy jak tożsamość włosko-amerykańska, katolickie koncepcje winy i odkupienia, wiara, nihilizm, przestępczość czy plemienność.

Scorsese. Pochodzenie i kariera

Martin Scorsese urodził się 17 listopada 1942 roku w Nowym Jorku. Jego rodzice byli dziećmi sycylijskich imigrantów. Jako mały chłopiec chciał zostać malarzem, jednak interesował się także filmem. Spędzał wolny czas w kinie z rodzicami, a po powrocie do domu malował to, co wcześniej zobaczył. Kiedy miał osiem lat postanowił, że chce zostać księdzem i posłano go do szkoły średniej św. Patryka.

Kilka lat później zaczął studiować na Uniwersytecie Nowojorskim. W latach 1960-65 studiował filmoznawstwo. Swój pierwszy film zrealizował w 1963 roku – była to krótkometrażowa animacja „Krytyk”. W 1971 roku przeprowadził się do Hollywood, gdzie zaprzyjaźnił się z kilkoma młodymi reżyserami, którzy zdefiniowali dekadę, m.in. Stevenem Spielbergiem, Francisem Fordem Coppolą, Brianem De Palmą i Georgem Lucasem.

