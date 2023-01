Co z Leopardami dla Ukrainy? Błaszczak: Żadne decyzje nie zapadły. Jest nadzieja

Przedstawiciele 50 państw spotkali się w piątek w amerykańskiej bazie Ramstein na terytorium Niemiec w ramach grupy kontaktowej ds. wsparcia obronnego Ukrainy. Spotkaniu przewodniczył sekretarz obrony USA Lloyd Austin, a Polskę reprezentował szef MON Mariusz Błaszczak. - Rozmawialiśmy przede wszystkim na temat sytuacji na Ukrainie, zarówno minister Reznikow, jak i dowódcy ukraińscy przedstawili informację o tym, co dzieje się na Ukrainie. Były wystąpienia ministrów obrony, szefa sztabu USA, było wystąpienie dowódcy amerykańskiego w Europie, a więc rozmawialiśmy o zagrożeniach, jakie niesie za sobą imperialna polityka rosyjska – relacjonował Błaszczak na krótkiej konferencji prasowej po spotkaniu.

– Nie ulega wątpliwości, że możemy się spodziewać kolejnego ataku na Ukrainę. W związku z tym należy wesprzeć Ukrainę, tak żeby mogła skutecznie oprzeć się rosyjskiemu atakowi - zaznaczał polski minister. - W ramach tego nowego pakietu wsparcia dla Ukrainy, przedstawiłem nasze, polskie wsparcie polegające na tym, że będziemy w stanie zarówno wyposażyć, jak i wyszkolić żołnierzy ukraińskich do końca marca w skali do poziomu brygady – dodał.

Błaszczak przyznał też, że doszło do spotkania w gronie przedstawicieli państw, które posiadają czołgi Leopard. Tematem było przekazanie tego sprzętu Ukrainie, o co apelują polskie władze. - Żadne decyzje nie zapadły, jesteśmy umówieni na dalsze spotkania. Pewnie już teraz w formacie wideokonferencji, a więc konsekwentnie budujemy koalicję państw, które posiadają czołgi Leopard, które będą w stanie wzmocnić właśnie Ukrainę - przekazał szef MON.

Niemcy zabierają głos ws. Leopardów dla Ukrainy

Wcześniej głos w tej sprawie zabrał nowy niemiecki minister obrony Boris Pistorius. – Nie ma jednolitego podejścia do kwestii Leopardów. Wrażenie, że mamy zwartą koalicję, a tylko Niemcy stoją na przeszkodzie jest mylne – oświadczył. Jak dodał, jest „wielu sojuszników, którzy są przeciwni tej dostawie”. – Zleciłem kontrolę czołgów Leopard w Niemczech, ale nie oznacza to wiele. Jest to ewentualne przygotowanie do ewentualnej decyzji o przekazaniu czołgów – informował.

Niemiecki minister zaznaczał, że należy „rozważyć wszystkie za i przeciw”, a priorytetem jest obrona przeciwlotnicza Ukrainy. Nie udzielił też jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy Niemcy zgodzą się, aby Polacy wysłali Ukraińcom czołgi Leopard.

