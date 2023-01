Czystka w ukraińskiej prokuraturze. Pięciu szefów podało się do dymisji

25 stycznia Prokurator Generalny Ukrainy Andrij Kostin podpisał zarządzenia o dobrowolnym odwołaniu ze stanowisk administracyjnych szefów prokuratur obwodowych Zaporoża, Kirowohradu, Połtawy, Sumy i Czernihowa.

W komunikacie na stronie prokuratury odnotowano, że szefowie prokuratur w wyżej wymienionych obwodach dobrowolnie podali się do dymisji. Wcześniej Ukraińska Prawda informowała o zmianach kadrowych w Prokuraturze Generalnej. Agencja Reutera odnotowuje, że kilkunastu wyższych urzędników, w tym jeden z zastępców prokuratora generalnego, zostało we wtorek usuniętych ze stanowisk. Według analityków była to reakcja na niedawne skandale korupcyjne i nadużycia urzędu.

Skandale korupcyjne w Ukrainie. Nowy szef specjalistycznej prokuratury

W rozmowie z „Wprost” Wołodymyr Fesenko, ukraiński politolog i przewodniczący Rady Centrum Stosowanych Studiów Politycznych „Penta” zwraca uwagę, że wojna nie powstrzymała korupcji w jego kraju, ale historia wojen pokazuje, że skala nadużyć w tym czasie może wzrosnąć.

Zauważył, że na przełomie 2022 i 2023 r. działania antykorupcyjne znacznie się nasiliły. – Specjalistyczna Prokuratura Antykorupcyjna ma nowego szefa, Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy nie ma co prawda nowego kierownictwa, ale obecnie trwa rywalizacja o stanowiska, a tymczasowe kierownictwo chce się wykazać aktywną pracą. Również Krajowa Agencja ds. Zapobiegania Korupcji zwiększyła swoją aktywność, w szczególności w zakresie badania naruszeń w oświadczeniach majątkowych – wyjaśnił.

