Eksplozja w salonie fryzjerskim w Ługańsku. SBU wzięła na cel konkretną osobę

15 maja w zakładzie fryzjerskim w centrum Ługańska doszło do eksplozji. W jej wyniku Ihor Kornet, „tymczasowy szef MSW” Ługańskiej Republiki Ludowej został poważnie ranny. Powołany przez Kreml przywódca okupowanego obwodu ługańskiego Leonid Pasecznik twierdzi, że rannych zostało siedem osób, w tym trzech strażników Korneta. „Tymczasowy szef MSW” ma być w ciężkim stanie. „Rossnet” informował, że trafił na oddział intensywnej terapii.

Zamach na tymczasowego szefa MSW. „Najbardziej wpływowy funkcjonariusz”

Kornet, który przed dołączeniem do prorosyjskich bojowników był byłym śledczym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy, był szefem „Ministerstwa Spraw Wewnętrznych ŁRL”. Pomimo próby odwołania go ze stanowiska przez lidera Ługańskiej Republiki Ludowej Igora Płotnickiego w listopadzie 2017 r., Kornet odmówił ustąpienia, ignorując rozkazy „kierownictwa”. Następnego dnia bojownicy lojalni wobec niego zajęli budynki administracyjne w mieście. Wkrótce potem Płotnicki podał się do dymisji i wyjechał do Moskwy. Rosyjski serwis BBC określił Korneta jako jednego z „najbardziej wpływowych funkcjonariuszy bezpieczeństwa w ŁRL”.

W kwietniu tego roku dziennikarze projektu Realia Donbasu Radia Liberty otrzymali od źródeł w jednej z ukraińskich służb specjalnych nagranie rozmowy przywódcy bojówki obwodu ługańskiego Leonida Pasecznika. W nagraniu mówi się też o konflikcie w grupie i o tym, że Pasecznik nie kontroluje szefa tzw. MSW „LPR” Ihora Korneta. Kornet na terenach okupowanych utworzył bandę kolaborantów, którzy pracowali w organach ścigania. Gang terroryzował rolników i przedsiębiorców. Pasecznik powiedział, że powiedział Putinowi o wszystkich problemach i obiecał je rozwiązać. Od 2016 Rosjanie prowadzą śledztwo dotyczące udziału w morderstwie obywatela Rosji Artioma Bułgakowa. Kornet jest podejrzewany o udział w nim.

