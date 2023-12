Putin powtarzał kłamliwe tezy. Za jego plecami pojawiły się krytyczne napisy

W czwartek 14 grudnia Władimir Putin odpowiadał na pytania, podczas wydarzenia które jest określane jako „Linia Bezpośrednia”. Kreml poinformował, że do organizatorów wpłynęły dwa miliony zgłoszeń, w których poruszone zostały różne tematy.

Złowieszcze słowa Putina. „Pokój nadejdzie, gdy osiągniemy nasze cele”

Władimir Putin powtórzył zakłamane tezy o tym, że „specjalna operacja wojskowa” – jak Kreml nazywa pełnowymiarową rosyjską agresję na Ukrainę – została rozpoczęta w celu „denazyfikacji i demilitaryzacji Ukrainy”. – Pokój nadejdzie, gdy osiągniemy nasze cele – powiedział prezydent Rosji. – Rosjanie i Ukraińcy to zasadniczo jeden naród, a to, czego jesteśmy teraz świadkami, to wielka tragedia przypominająca wojnę domową między braćmi po przeciwnych stronach – dodał w dalszej części wystąpienia.

Władimir Putin odniósł się także do pytania o przebieg ukraińskiej kontrofensywy. Prezydent Rosji stwierdził, że „siły wroga zawiodły na całej linii”, a swoje uderzenia skoncentrowały na „bardzo wąskim obszarze”. Ocenił także, że ukraińskie przywództwo polityczne jest „nieodpowiedzialne”. – Jestem pewny tego, co robię – zapewnił Władimir Putin.

„Zły pokój jest lepszy niż dobra kłótnia”

Jak podaje Sky News, podczas wydarzenia doszło do nietypowej sytuacji, która być może umknęła cenzorom. Na ekranie, który znajdował się za Władimirem Putinem, wyświetlana była lista pytań, w tym pojawiły się również te o krytycznym zabarwieniu.

„Nie ubiegaj się o kolejną kadencję – pozwól młodym spróbować”, „Kiedy życie zwykłych ludzi stanie się lepsze nie w słowach, a w czynach?”, „Zły pokój jest lepszy niż dobra kłótnia. Powinniśmy zmierzać w tym kierunku. Życie ludzi to cena nie do zaakceptowania” – można było przeczytać.

