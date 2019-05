Wiosna opublikowała komiks o polskiej rodzinie. Po krytyce internautów został usunięty

Odejście od energetyki opartej na węglu to jeden z postulatów Wiosny. Podczas konwencji programowej Robert Biedroń zadeklarował, że że do 2035 roku zamknie wszystkie kopalnie węgla a Polska będzie mieć najczystsze powietrze w naszej części Europy. Podczas wizyty w Kleszczowie lider ugrupowania oraz kandydaci partii do PE z województwa łódzkiego odwiedzili taras widokowy kopalni należącej do KWB Bełchatów. - Wiemy dobrze, że węgla w Polsce nie wystarczy na 200 lat. Tutaj wystarczy go na najbliższe 10 lat. Wiosna nie zostawi was samych. Kiedy oni mówią, że będą wspierać górnictwo to was oszukują. Kiedy oni mówią, że inwestują w górnictwo, to wyrzucają pieniądze w błoto. Bo nie mają pomysłu na to, jak powiedzieć, że tego węgla zabraknie i zostawią was samych. Tak jak stało się to w wielu innych krajach, gdzie politycy nie mieli odwagi powiedzieć, że te złoża się wyczerpują i nie mieli pomysłu co dalej - tłumaczył polityk.

Tymczasem na facebookowym profilu ugrupowania pojawił się post, w którym przedstawiono Europejski Plan dla Bełchatowa. Zakłada on m.in. 5000 wysokopłatnych i innowacyjnych miejsc pracy do 2030 roku, 20 proc. niższe rachunki za ogrzewani do 2025 roku, a także 3000 energooszczędnych mieszkań dla seniorów. Uwagę internautów przykuł komiks, który był dołączony do wpisu. Zdaniem komentatorów przedstawiał on polską rodzinę na wsi w sposób pogardliwy i ośmieszający. Na wpis zwróciła także uwagę dziennikarka Dominika Długosz.

Po fali krytycznych komentarzy post został usunięty z oficjalnego konta partii na Facebooku.