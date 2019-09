Wybory parlamentarne 2019. OBWE będzie sprawdzać, w jaki sposób media relacjonują kampanię

Do zadań Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie należy obserwowanie przebiegu wyborów w wielu państwach. Jak informuje wyborcza.pl, w tym roku przedstawiciele organizacji po raz pierwszy przyjrzą się, jak w Polsce w mediach publicznych i komercyjnych jest relacjonowana kampania wyborcza – a dokładnie, w jaki sposób prezentowani są poszczególni kandydaci, a także poszczególne komitety.

Wybory parlamentarne 2019

Na początku sierpnia Andrzej Duda podpisał zarządzenie o przeprowadzeniu wyborów parlamentarnych 13 października. – Myślę, że Polacy, wyborcy i w ogóle wszyscy, oczekują, żeby było jak najwięcej spokoju. Kampania wyborcza nigdy nie jest okresem spokoju, zawsze jest okresem pewnego takiego starcia politycznego. To jest jej naturą. Myślę, że Polacy chcą, żeby tego starcia było jak najmniej i w związku z tym też termin możliwie jak najszybszy – powiedział prezydent.

Polacy będą mogli udać się do urn od godziny 7 do 21. Podczas październikowych wyborów obywatele Polski wybiorą 460 posłów oraz 100 senatorów. Przy wyborach do Sejmu obowiązuje ordynacja proporcjonalna, z kolei w przypadku wybieraniu przedstawicieli w Senacie, większościowa.

