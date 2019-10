Incydent przed debatą w TVP. Bosak: Musiałem zagrozić użyciem siły

„Pracownicy TVP odmawiający podania nazwisk tuż przed debatą próbowali właśnie zdjąć polską flagę ze stanowiska Jacka Wilka, reprezentującego Konfederację. Doszło do dwóch konfrontacji, w trakcie których musiałem zagrozić użyciem siły. Oto nagranie końcówki. Skandal!” – napisał na swoim profilu na Twitterze Krzysztof Bosak. Działacz Konfederacji zamieścił także nagranie, na którym widać, co dokładnie się wydarzyło.

Krzysztof Bosak twierdził, że wcześniej nie było żadnych ustaleń ze sztabem odnośnie zakazu wnoszenia do studia flag. – To jest stanowisko naszego kandydata i nie macie w tej sprawie nic do powiedzenia – podkreślił, po czym poprosił przedstawicieli TVP, aby odeszli od stanowiska kandydata i nie dekoncentrowali go. Chwilę później działacz Konfederacji został poproszony o opuszczenie studia. Bosak zarzucił organizatorom debaty, że próbowali naruszyć nietykalność Jacka Wilka.

Ostatecznie Jacek Wilk wszedł do telewizyjnego studia TVP z polską flagą, którą postawił na stojaku na swoim pulpicie. Stała ona przed przedstawicielem Konfederacji do końca debaty.

