Nitras wzywa żołnierzy do buntu? „Mają przestrzegać konstytucji”

Chociaż do wyborów pozostał miesiąc, to wciąż ostatecznie nie wiadomo, w jakiej formie – o ile w ogóle – się one odbędą. W związku z epidemią koronawirusa problematyczne okazało się już samo zorganizowanie komisji wyborczych, do których po prostu brakuje chętnych. Tutaj rozwiązaniem miało być zaangażowanie do pracy w komisjach policji lub wojska, co zakładał projekt nowelizacji Kodeksu wyborczego zgłoszony przez PiS. – Te wybory będą fałszowane. Ten system wyborczy, który nam szykuje PiS, to jest system wyborczy, którego nie powstydziłby się generał Jaruzelski. Pod butem wojskowym i pod bagnetem wojskowym. Mam nadzieję, że wojsko się tak naprawdę zbuntuje w tej sprawie i nie weźmie w tym procederze udziału. Nam się szykuje jakąś farsę wyborczą – ocenił Sławomir Nitras w rozmowie z Tomaszem Sekielskim w „Onet Rano”.

„Wojsko nie może się angażować politycznie”

Dopytywany przez prowadzącego wywiad, czy „namawia wojsko do buntu” , Nitras odpowiedział, że „oczywiście”. – Jeżeli ktoś jest oficerem wojska polskiego w państwie polskim, to ma świadomość, że wojsko nie może się angażować politycznie, że wojsko konstytucyjnie ma zakaz angażowania się polityczne i nie można wojska wykorzystywać przy wyborach – stwierdził poseł PO. Sekielski zauważył wówczas, że jeżeli wojsko odmówi wykonania rozkazu, to dojdzie do przewrotu wojskowego. – My z przewrotem mamy do czynienia dzisiaj, kiedy się próbuje zaangażować wojsko w wyborach – odpowiedział mu polityk.

Nitras po chwili zaczął wycofywać się ze swoich słów. – Pan wzywa żołnierzy do buntu – powtórzył Sekielski. – Nie, ja wzywam ich do wierności konstytucji. żołnierze nie mają się zbuntować, żołnierze mają przestrzegać konstytucji – odpowiedział poseł dodając, że wojsko nie powinno też „słuchać władzy, która konstytucję łamie” .

