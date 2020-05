Sondaż prezydencki „SE”: W drugiej turze Trzaskowski i Duda idą łeb w łeb

Do polityków obozu rządzącego dociera już, jak dużym problemem będzie dla nich włączenie się do walki wyborczej prezydenta Warszawy. W piątek 29 maja na antenie Programu Pierwszego Polskiego Radia rzecznik sztabu prezydenta Adam Bielan starał się zmobilizować zwolenników swojego kandydata. – Nastawiam się na bardzo trudną kampanię. Apeluję do zwolenników Andrzeja Dudy o jak największe zaangażowanie. Z całą pewnością to nie będzie spacerek, będziemy musieli mocno pracować, by wygrać wybory – przyznał.

Zamiana Małgorzaty Kidawy-Błońskiej na Rafała Trzaskowskiego okazała sie trafionym posunięciem. Jak wynika z najnowszego sondażu Pollster dla „SE”, w drugiej turze obaj politycy mają równe szanse. Przed ankietowanymi postawiono pytanie: „Gdyby w drugiej turze wyborów prezydenckich znaleźli się Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski, na kogo oddałbyś głos? 51,32 proc. osób wskazało na tego pierwszego. 48,68 proc. opowiedziało się po przeciwnej stronie.