Robert Biedroń zaprezentował hasło wyborcze. Zmienił formułę z... 1505 roku

– Chcę Polski równych szans. Chcę Polski otwartej. Polski, w której władza słucha obywatelek o obywateli i odpowiada na potrzeby zwykłych ludzi. Hasłem Polski moich marzeń jest „Nic o was bez was!” – mówił kandydat na prezydenta. Wcześniej wystąpił jego partner i poseł Lewicy Krzysztof Śmiszek. – Jestem z Robertem 18 lat. I zaręczam wam, że ten facet potrafi obdarzać ludzi swoją miłością, że ten facet ma wielką siłę i determinację, by osiągać cele. Że ten facet nigdy nikogo nie zostawi samego – zapewniał. Biedroń wezwał wyborców, by 28 czerwca wybrali "większe dobro, a nie mniejsze zło" i postawili na niego.

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zapewniała, że Robert Biedroń jako prezydent „będzie budował normalność” . – Normalność to tanie mieszkania na wynajem, to prawo kobiet o decydowania o sobie, to równe płace bez względu na płeć, to prawo do bycia z osobą, którą się kocha, to umowa o pracę – wyliczała.