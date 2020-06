Znane osoby namawiają do pójścia na wybory. Każda przedstawia swój powód

„Zbliżają się wybory. Zawsze przy tej okazji zachęcam Was do wzięcia aktywnego udziału, ale choćbym chciał, nikogo do tego głosowania nie zmuszę” – pisze na swoim profilu na Facebooku Dawid Podsiadło. „Tym razem postanowiłem, że po prostu powiem Wam jaki ja mam powód by głosować. Może i Wy znajdziecie swój” – tłumaczy.

Jak dowiadujemy się z filmu zatytułowanego „#milionypowodow”, Dawid Podsiadło głosuje, ponieważ chciałby „żyć w tolerancyjnym kraju”. Raper Sokół dorzuca, że „parę rzeczy by pozmieniał”, a Julia Wieniawa mówi o rodzinie i przyszłości jej młodszych sióstr. – Idę na wybory, bo nie chcę być ciągle zlewana – mówi Monika Brodka. Andrzej Grabowski mówi krótko – „bo mam na kogo głosować”. – Bo jak nie my, to kto? – pyta na koniec Mrozu.

Przedwyborcze sondaże

Najnowsze sondaże wskazują na to, że na pewno odbędzie się druga tura wyborów prezydenckich. W przeprowadzanych badaniach opinii publicznej dwóch kandydatów zdecydowanie wyprzedza kolejnych. Są to urzędujący prezydent popierany przez PiS Andrzej Duda i kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski.

Jeśli zaś chodzi o drugą turę to wyniki są bardzo wyrównane. Jednak po wielu tygodniach bezsprzecznego prowadzenia Andrzeja Dudy, pojawiają się pierwsze sondaże, które z minimalną przewagą dają zwycięstwo Rafałowi Trzaskowskiemu.