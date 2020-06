Trzaskowski podziękował Hołowni i zaatakował Dudę. „Krzyczy na nas”

– Dzisiaj trzeba rozmawiać o wyrównywaniu szans – stąd moja inicjatywa wprowadzenia prezydenckiego stypendium dla 50 tysięcy najzdolniejszych młodych ludzi z mniejszych miast i polskich wsi – mówił Rafał Trzaskowski, który we wtorek pojawił się w Chojnicach. Kandydat Koalicji Obywatelskiej mówił również o prawach kobiet i darmowych żłobkach oraz przedszkolach.

„Moja kancelaria będzie niezależna”

Prezydent Warszawy podziękował Szymonowi Hołowni za zmobilizowanie do udziału w głosowaniu osób, które do tej pory nie uczestniczył w wyborach. – Zgadzam się z postulatami, które pan zaproponował – będą częścią mojego programu – dodał zwracając się do byłego dziennikarza. Trzaskowski nawiązał również do bezpartyjności Hołowni podkreślając, że w stolicy współpracuje ze specjalistami i społecznikami, z których większość nie należy do żadnej partii. – Moja kancelaria też będzie niezależna, bo będzie kancelarią niezależnego prezydenta – zadeklarował.

Kandydat KO nawiązał również do faktu, że Andrzej Duda wciąż nie potwierdził udziału w debacie organizowanej przez TVN, Onet i WP. Zdaniem Trzaskowskiego jego oponent nie potrafi być niezależnym prezydentem i boi się otwartej debaty. – Panie prezydencie, porozmawiajmy, ale nie w TVP Info, nie róbmy kolejnej ustawki, tylko po prostu szczerze porozmawiajmy o przyszłości – zaapelował. – Dzisiaj prezydent, zamiast jasno powiedzieć, co chce zrobić jutro, zamiast zadawać rządzącym trudne pytania – jeździ po Polsce, krzyczy na nas, wszystko ma wyuczone i przygotowane przez partyjnych kolegów – kontynuował Trzaskowski.

