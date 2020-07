Trzaskowski skomentował zaproszenie od Dudy. Kiedy dojdzie do spotkania kandydatów?

– Zapraszam do Pałacu Prezydenckiego Rafała Trzaskowskiego wraz z Małżonką dziś na 23:00, abyśmy podali sobie rękę i zakończyli spór – powiedział Andrzej Duda na wieczorze wyborczym w Pułtusku. Kandydat Zjednoczonej Prawicy zaapelował również do wszystkich swoich wyborców, by skontaktowali się ze znajomymi i sąsiadami głosującymi na jego kontrkandydata. – Zadzwońcie do nich i powiedzcie, że jesteśmy razem, jesteśmy przyjaciółmi – dodał.

O te słowa prezydenta zapytano Cezarego Tomczyka. Szef sztabu Rafała Trzaskowskiego powiedział w rozmowie z reporterką TVN24, że „Andrzej Duda miał pięć lat na budowanie wspólnoty” . – Rafał Trzaskowski wieczór spędzi z rodziną – dodał poseł. Podkreślił przy tym, że obecnie najważniejsze jest przeliczenie wszystkich głosów. Przypomnijmy, po ogłoszeniu wyników sondażu exit poll kwestia zwycięstwa w drugiej turze nie została całkowicie rozstrzygnięta, ponieważ między kandydatami jest 0,8 pkt proc. różnicy. – Myślę, że do takiego spotkania prędzej czy później dojdzie – podsumował szef sztabu kandydata KO.

„Dobry pomysł”

Na krótko przed 22 głos w sprawie zabrał Rafał Trzaskowski. „Nasze wspólne spotkanie to dobry pomysł, Panie prezydencie Andrzeju Duda. Dziękuję. Najodpowiedniejszym momentem wydaje się czas zaraz po ogłoszeniu wyników wyborów przez PKW” – napisał kandydat Koalicji Obywatelskiej na Twitterze.

Czytaj także:

