Wyniki wyborów 2020. Ile wynosi różnica między Dudą i Trzaskowskim?

W drugiej turze wyborów prezydenckich zmierzyli się ze sobą urzędujący prezydent Andrzej Duda oraz kandydat Platformy Obywatelskiej Rafał Trzaskowski. Tuż po godzinie 21 poznaliśmy pierwsze, sondażowe wyniki głosowania. Z sondażu exit poll wynika, że na Andrzeja Dudę głos oddało 50,4 proc. wyborców, natomiast Rafała Trzaskowskiego poparło 49,6 proc. głosujących. Oznacza to, że różnica między kandydatami jest mniejsza niż jeden punkt procentowy i na chwilę obecną nie można wskazać zwycięzcy wyborów prezydenckich - błąd statystyczny w badaniu wynosi bowiem plus minus 2 punkty procentowe. Według wstępnych wyliczeń różnica między kandydatami w II turze wyborów przy szacowanej przez IPSOS frekwencji 68,9 proc. wynosi około 167 tysięcy głosów.

Sondaż exit poll został przeprowadzony przez pracownię IPSOS na zlecenie telewizji TVP, TVN i Polsat.

Na czym polega badanie exit poll?

Paweł Predko z Ipsos poinformował, że badanie exit poll zostało przeprowadzone przed 500 losowo dobranymi obwodowymi komisjami wyborczymi, podobnie jak to było podczas pierwszej tury głosowania. Zadaniem ankieterów było zliczanie osób wychodzących z lokalu wyborczego i zapraszanie średnio co dziesiątej osoby do samodzielnego wypełnienia ankiety i wrzucania jej do urny. Warto pamiętać, że wynik badania exit poll może się różnić o plus minus 2 punkty procentowe od rzeczywistego wyniku wyborów prezydenckich. – To nie jest błąd badania, tj. że jakiś element badania jest źle realizowany. To jest błąd losowy wynikający z tego, że podajemy szacunki na próbie osób, a nie całej populacji. Jeżeli badamy 500 komisji wyborczych, to pozostaje ponad 26 500, których nie badamy – wyjaśnił Paweł Predko.

Wyniki sondażu exit poll. Niepewność w obu sztabach. Bardzo mała różnica między kandydatami!