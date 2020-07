Kto wygrał wybory? Duda czy Trzaskowski? Wyniki sondażu late poll

W niedzielę Polacy poszli do urn, by zdecydować, czy przez kolejne lata w Pałacu Prezydenckim urzędował będzie Andrzej Duda, czy też zastąpi go Rafał Trzaskowski. Głosowanie zakończyło się formalnie o godz. 21 i wtedy też poznaliśmy pierwsze wyniki sondażu exit poll przeprowadzonego przez pracownię IPSOS na zlecenie stacji telewizyjnych. Sondaż exit poll opublikowany tuż po zamknięciu lokali wyborczych o godz. 21 nie dawał jednoznacznej odpowiedzi na pytanie o to, kto wygrał wybory. 50,4 procent ankietowanych deklarowało, że zagłosowało na Andrzeja Dudę, podczas 49,6 procent osób wskazywało Rafała Trzaskowskiego.

Według badania late poll z północy skorygowanego o dane z 50 proc. komisji, urzędujący prezydent mógł liczyć na 50,8 proc. głosów, podczas gdy na Rafała Trzaskowskiego zagłosowało 49,2 proc. wyborców.

Dwie godziny później opublikowany został sondaż late poll skorygowany o dane z 90 proc. komisji wyborczych. Wynika z niego, że Andrzej Duda zdobył 51 proc. głosów, podczas gdy Rafał Trzaskowski – 49 procent. W porównaniu do badania late poll z 50 proc. komisji, którego wyniki poznaliśmy o północy, różnica między kandydatami wzrosła do równych 2 pkt proc. Pracownia IPSOS twierdzi, że margines błędu przy ostatecznym sondażu to 1 pkt. proc.

Wybory prezydenckie - kiedy oficjalne wyniki głosowania?

Oficjalną odpowiedź na pytanie, kto wygrał wybory prezydenckie, da nam Państowowa Komisja Wyborcza. W niedzielę po godz. 22 jej przewodniczący Sylwester Marciniak poinformował, że PKW nie będzie przekazywała cząstkowych wyników wyborów, jak to miało miejsce przy pierwszej turze głosowania, ale od razu zaprezentuje pełne wyniki ze 100 procent komisji z Polski i zagranicy.

Kiedy to nastąpi? Możliwe, że już w poniedziałek. – Być może jutro uda nam się podać ostateczne wyniki głosowania – zapowiedział w niedzielę szef PKW.

