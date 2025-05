Nowe oświadczenie majątkowe Trzaskowskiego. Uwagę przykuwa jedna rzecz

Dziennik „Fakt” przyjrzał się 6 maja deklaracjom majątkowym Rafała Trzaskowskiego. Tego samego dnia opublikowano też oświadczenie o zgromadzonych środkach pieniężnych i nieruchomościach Karola Nawrockiego. Ma to związek z głośną aferą mieszkaniową. Szef Instytutu Pamięci Narodowej wpisał w dokumencie 110 tys. zł oszczędności i trzy lokale.

Redakcja „Faktu” podaje, że deklaracja Trzaskowskiego „nie została jeszcze upubliczniona”. Włodarz stolicy ujawnił tam, jak przedstawiała się jego sytuacja majątkowa do końca ubiegłego roku.

Deklaracja Trzaskowskiego. Dochody, 4 nieruchomości i spore oszczędności

Jeśli chodzi o zgromadzone oszczędności, kandydat na prezydenta, którego wspiera Platforma Obywatelska, ma ich ponad 240 tysięcy złotych (w tym trzeci filar), ponad dwa tysiące euro i niemal trzy i pół tysiąca dolarów (wszystkie wcześniej wymienione środki finansowe należą do niego i jego żony). Jeśli chodzi o dochody, jako prezydent stolicy Polski zarobił ponad – 235 tys. PLN. Oprócz tego mamy Polskie Radio – nieco ponad 85 zł, Związek Artystów Wykonawców „STOART” – prawie cztery tysiące, a także pracę jako wykładowca w Collegium Civitas – blisko 50 tys. PLN. Otrzymał też tantiemy za prawa autorskie od Związku Autorów i Kompozytorów Scenicznych (ZAiKS) – ponad 57 tys.

„Fakt” wypisał też nieruchomości wykazane w deklaracji przez Trzaskowskiego. Ma ich cztery – to mieszkanie o powierzchni 79 metrów kwadratowych (wycenione obecnie na 1,2 mln PLN, a wcześniej na 1 mln), kolejne – o wielkości 103,5 m kw. (wcześniej szacowana wartość to 1,1 mln zł, a obecnie 1,3 mln), a także lokal najmniejszy – 38 m kw. (w poprzednim oświadczeniu majątkowym wycenił go na 350 tys. PLN, a teraz na 500 tys.). To jednak „odrębny majątek żony Trzaskowskiego” – umowa dożywocia na rzecz osoby trzeciej, zaznacza, za prezydentem Warszawy – redakcja dziennika.

Trzaskowski ma działkę z domkiem letniskowym. „Zły stan techniczny”

Na ostatnim miejscu jest działka o wielkości 919 m kw. (pastwiska, grunty pozostałe i domek letniskowy, który – jak wskazuje Trzaskowski – znajduje się w „złym stanie technicznym”, ma pow. 36,5 m kw.) Wartość szacunkowa? 70 tys. zł. Kandydat na prezydenta jest jej współwłaścicielem w 50 procentach – druga połowa to „majątek odrębny małżonki”. W poprzedniej deklaracji – jak wskazuje „Fakt” wskazano identyczną wartość nieruchomości.

