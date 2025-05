Stanowski gorzko podsumował ochronę zdrowia. Ogłosił program „kapelusz”

Właściciel Kanału Zero zadrwił z ochrony zdrowia w Polsce. W trakcie drugiej debaty prezydenckiej Telewizji Republika Stanowski ogłosił, że gdy zostanie prezydentem, zaproponuje obywatelom program „kapelusz dla każdego”.

Dziennikarz w ten sposób dobitnie podsumował trudną sytuację, z którą borykają się od lat polscy pacjenci.

Stanowski ogłosił swój program

Jankowski poinformował na antenie „Republiki”, że NRL zwróciła się do sztabów wszystkich kandydatów na prezydenta 2025 z pytaniem, jak ci „widzą finansowanie ochrony zdrowia”, w jaki sposób zamierzają doprowadzić do „skrócenia kolejek”, ale rada „od nikogo nie otrzymała żadnej odpowiedzi”.

W tym kontekście zadał więc pytanie bezpośrednio kandydatom: „jakie inicjatywy podejmą, sprawując urząd prezydenta, które przyłożą się do poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego Polek i Polaków, pacjentów, lekarzy i całego systemu”.

Jak odpowiedział założyciel K0? W ciągu minuty wielokrotnie drwił z trudnej sytuacji, jaka panuje w tym obszarze. – Ta służba zdrowia już zbankrutowała. (...) Jak wam się coś przydarzy [co wymaga interwencji lekarskiej – red.], to wtedy się zorientujecie, że to [system] nie działa, że musicie zaczekać pięć lat, a najlepiej w ciągu tych pięciu lat umrzeć, żeby nie być kłopotem. To nie jest prawda, że kolejki wszędzie rosną – są miejsca, gdzie kolejki maleją, na przykład miasta, gdzie zamykane są szpitale, tam ludzie w kolejkach nie stoją, bo i po co? Musieliby być niespełna rozumu, aby stać do zamkniętego szpitala. Może to jest najlepszy sposób? Zamknąć wszystkie szpitale – wtedy kolejek nie będzie – podsumował gorzko.

„Kapelusz dla każdego”

Następnie przeszedł do swojej propozycji, która miałaby rozwiązać problem, co oczywiście było ironiczne. – Mój program to „kapelusz dla każdego” – dostaniecie kapelusz, będziecie mogli żebrać na na ulicach polskich miast, nie będziecie musieli pisać w internecie do celebrytów, żeby zbierali na was pieniądze – sami weźmiecie sprawy w swoje ręce. Do kapelusza po złotówce, po dwa, po pięć może ktoś wrzuci i może jakimś cudem się wyleczycie – zakończył.

