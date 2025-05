„Afera zegarkowa” podczas debaty. Emocje na antenie TV Republika

Debata w TV Republika od początku wzbudzała silne emocje. Uczestnictwo w niej zadeklarowało 10 z 13 kandydatów na urząd prezydenta. Swój udział potwierdzili: Sławomir Mentzen, Karol Nawrocki, Joanna Senyszyn, Szymon Hołownia, Grzegorz Braun, Artur Bartoszewicz, Krzysztof Stanowski, Marek Jakubiak, Adrian Zandberg, Marek Woch. Na antenie TV Republiki nie zobaczyliśmy jednak Rafała Trzaskowskiego, Macieja Maciaka oraz Magdaleny Biejat.

„Afera zegarkowa” podczas debaty. Mentzen nie wytrzymał

Debata w Republice przebiegała w sposób niezwykle prawidłowy i spokojny. Wszystko zmieniło się jednak po zabraniu głosu przez Sławomira Mentzena. Gdy kandydat na urząd prezydenta zakończył swoją wypowiedź, a realizator dźwięku przyciszył jego mikrofony, słyszymy, jak polityk zwraca uwagę, że część kandydatów nie widzi zegara, na którym odliczany jest 60-sekundowy czas na wypowiedź.

Chciałem tylko zwrócić uwagę, (…) że nie mamy zegara. Nasi kontrkandydaci mają zegar za kamerą – zauważył Mentzen.

W połowie jego wypowiedzi, realizator dźwięku ponownie zwiększył głośność w jego mikrofonie, przez co widzowie TV Republiki wyraźnie usłyszeli dalszy ciąg „afery zegarkowej”.

Chciała załagodzić sytuację, a zaogniła konflikt

Do uwagi Sławomira Mentzena natychmiast odniósł się Karol Nawrocki, stojący po przeciwnej stronie studia. Twierdził, że on również nie widzi zegara, na co Mentzen odparł: „Tam jest taki pasek i pan na pewno dojrzy”, wskazując na pasek odliczający czas, umiejscowiony za kamerą.

„Afera zegarkowa” wzbudziła poruszenie wśród zebranych polityków. Sytuację starała się uspokoić prowadząca debatę Katarzyna Gójska.

Nie podchodzimy do tego z aptekarską precyzją – powiedziała.

Mentzen nie zamierzał jednak odpuszczać. Zasugerował, że jest to niesprawiedliwe traktowanie kandydatów, ponieważ trudno przemawia się, gdy nie można skontrolować upływającego czasu.

My nie mamy zegara, a tutaj jest czas odmierzony. Ciężko się mówi, nie widząc zegara – dodał.

Kandydat na prezydenta dopiął swego, bowiem prowadząca debatę oznajmiła, że czas od tego momentu będzie bardziej skrupulatnie mierzony.

Za pół minuty na prośbę pana Sławomira Mentzena będzie włączony zegar – dodała.

