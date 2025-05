Jest najnowszy sondaż prezydencki. Trzaskowski z wyraźną przewagą nad Nawrockim

Przeprowadzone 7 maja badanie wskazuje, że największe szanse na wejście do drugiej tury mają Rafał Trzaskowski oraz Karol Nawrocki. Zdecydowanym liderem badania jest Trzaskowski, który może liczyć na 33,2 proc. poparcia – to wzrost o 1,6 punktu procentowego względem poprzedniego pomiaru. Wydaje się, że prezydent Warszawy umacnia swoją pozycję w kampanii, korzystając zarówno z rozpoznawalności, jak i przewidywalnego przekazu.

Sondaż prezydencki. Trzaskowski umacnia się na pozycji lidera, Nawrocki traci

Drugie miejsce w zestawieniu zajmuje Karol Nawrocki – obecny prezes Instytutu Pamięci Narodowej oraz kandydat wspierany przez Prawo i Sprawiedliwość. Jego notowania wynoszą jednak 23,2 proc., co oznacza spadek o 1,5 punktu procentowego.

Choć wciąż utrzymuje się w grze o drugą turę, tempo spadku poparcia może zwiastować dalsze problemy w kampanii. Podium zamyka lider Konfederacji, Sławomir Mentzen, z wynikiem 13,6 proc. Tuż za nim znalazł się Szymon Hołownia z poparciem 7,5 proc., a stawkę czołowych kandydatów zamyka Magdalena Biejat, reprezentująca Lewicę, z wynikiem 6,1 proc.

Druga tura: przewaga Trzaskowskiego rośnie

Jeszcze wyraźniejszy obraz rysuje się w scenariuszu drugiej tury. W starciu Rafał Trzaskowski kontra Karol Nawrocki prezydent Warszawy może liczyć na wyraźne zwycięstwo. Deklarowane przez respondentów poparcie dla Trzaskowskiego wynosi obecnie 54,8 proc. – to wzrost aż o 4,4 punktu procentowego w stosunku do poprzedniego badania.

Nawrocki zdobywa w takim zestawieniu 37,1 proc., co oznacza spadek o 0,4 punktu procentowego. Różnica ponad 17 punktów to sygnał, że przy obecnej dynamice kampanii Nawrocki może mieć poważne trudności z odbudowaniem zaufania wyborców.

Mobilizacja społeczeństwa

Na uwagę zasługuje także deklarowana frekwencja. Sondaż pokazuje, że ponad połowa Polaków planuje udział w wyborach prezydenckich. Aż 53,5 proc. respondentów zadeklarowało chęć pójścia do urn – z czego 47,4 proc. wyraziło to z pełnym przekonaniem, a 6,1 proc. raczej weźmie udział.

Przeciwnego zdania jest 43,8 proc. badanych (22 proc. raczej nie zagłosuje, a 21,8 proc. zdecydowanie nie planuje tego robić). Niezdecydowani stanowią zaledwie 2,7 proc. – to bardzo niski odsetek, który wskazuje na silne zaangażowanie społeczne i wyraźne stanowiska obywateli wobec sytuacji politycznej w kraju.

Afera mieszkaniowa Nawrockiego

Na spadek notowań Karola Nawrockiego wpływa ujawniona przez media sprawa dotycząca tzw. „drugiego mieszkania”. Chodzi o kontrowersyjną transakcję z udziałem Jerzego Ż., 80-letniego mieszkańca Gdańska, który w 2017 roku przepisał swoje mieszkanie na Karola Nawrockiego i jego żonę Martę.

W zamian zobowiązali się oni do zapewnienia mu dożywotniej opieki. W dokumentach znalazł się zapis o konieczności dostarczania żywności, udzielenia pomocy w chorobie oraz pokrycia kosztów pochówku. Tymczasem Jerzy Ż. od roku przebywa w państwowym domu pomocy społecznej, a koszty jego utrzymania pokrywa miasto. Nawrocki nie odwiedza go i nie utrzymuje kontaktu. To rzutuje negatywnie na jego wizerunek, zwłaszcza w kontekście opowieści o wartościach i etyce, jakie głosi podczas kampanii.

Choć popierany przez PiS kandydat zapewniał, że działał z odruchu serca, a nie dla zysku, ujawnione dokumenty zdają się temu przeczyć. Media ujawniły akt notarialny, w którym znajduje się jednoznaczne zobowiązanie do świadczenia usług opiekuńczych, co wyklucza tłumaczenie, że była to jednostronna decyzja Jerzego Ż.

„Na podstawie niniejszej umowy zobowiązuję się do dożywotniego utrzymania pana Jerzego Ż., zapewnienia mu mieszkania, wyżywienia, opieki w chorobie oraz pokrycia kosztów pogrzebu” – głosi fragment dokumentu z 10 sierpnia 2021 roku.

