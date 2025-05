Poważne problemy Sławomira Mentzena. Może stracić partię

Od pewnego czasu regularnie na trzecim miejscu w sondażach poparcia znajduje się Konfederacja. W jej skład wchodzą dwa ugrupowania: Ruch Narodowy z Krzysztofem Bosakiem na czele oraz Nowa Nadzieja przewodzona przez Sławomira Mentzena. Drugi z polityków jest nawet kandydatem koalicji w nadchodzących wyborach prezydenckich, gdzie również regularnie plasuje się na trzecim miejscu.

Jak się jednak okazuje, druga z partii, Nowa Nadzieja, może niedługo zostać wykreślona z rejestru. „PKW twierdzi, że nie wpłynęło do niej sprawozdanie finansowe partii Nowa Nadzieja Sławomira Mentzena” – donosi „Rzeczpospolita”.

Partia Sławomira Mentzena może przestać istnieć. Od decyzji nie będzie odwrotu

O obowiązku składania rokrocznie sprawozdania finansowego przez każde ugrupowanie mówi ustawa o partiach politycznych. W przypadku niespełnienia tego warunku Państwowa Komisja Wyborcza występuje do sądu z wnioskiem o wykreślenie wpisu danej partii z rejestru. Sąd ma obowiązek uwzględnienia wniosku, a ugrupowanie nie ma żadnej możliwości zmiany decyzji. Analogiczne sytuacje działy się już w przeszłości, jednak – jak zauważa dziennik – nie w przypadku partii z taką pozycją na scenie.

Komentarz do ustaleń „Rzeczpospolitej” udzielił dziennikowi Bartłomiej Pejo, poseł i wiceprezes Nowej Nadziei. Zaprzeczył on stwierdzeniu, jakoby istniały nieprawidłowości w złożeniu sprawozdania. – PKW posiada sprawozdanie Nowej Nadziei za 2024 rok, które wpłynęło do niej wraz z raportem biegłego rewidenta 31 marca 2025 roku. Skarbnik wyjaśnia sprawę z PKW – przekazał polityk. „W kilku źródłach udało nam się jednak potwierdzić, że zdaniem PKW sprawozdanie w ogóle nie zostało złożone” – komentuje jego słowa dziennik.

Sprawozdania miała nie złożyć także Konfederacja Odnowy Rzeczypospolitej Wolność i Niepodległość, na której czele stoi Janusz Korwin-Mikke – założyciel i były członek Nowej Nadziej oraz Konfederacji.

Jeżeli doniesienia się potwierdzą, będą to kolejne problemy związane ze złożeniem sprawozdania i Konfederacją, a w tym przypadku jej połową. W połowie marca b.r. PKW zdecydowała o odrzuceniu sprawozdania Konfederacji za wybory do Parlamentu Europejskiego. Kilka dni temu przekazano, że subwencja partii na 2025 rok została z tego powodu pomniejszona o ponad 87 tys. złotych.

Czytaj też:

Mentzen atakuje Nawrockiego. „Wszedł w układ”Czytaj też:

Mentzen zgromadził imponujące oszczędności. Oświadczenie majątkowe zdradza wszystko