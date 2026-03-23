„Celowa obstrukcja” Grzegorza Brauna? Miał usłyszeć zarzuty, a zniknął

Grzegorz Braun w poniedziałek 23 marca stawił się w prokuraturze, gdzie miał usłyszeć zarzuty. Chodzi głównie o wydarzenia ze szpitala w Oleśnicy, a także o rasistowską i antysemicką wypowiedź na YouTube oraz zniszczenie zdjęć z Marszu Równości na rynku w Opolu. – Złożyłem zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez panią prokurator – powiedział lider Konfederacji Korony Polskiej. Braun zawnioskował o wyłączenie prokurator z udziału w postępowaniu przygotowawczym.

Polityk Konfederacji Korony Polskiej po wystąpieniu dla mediów opuścił prokuraturę, a ta ogłosiła przerwę – relacjonuje „Gazeta Wyborcza”. Jak się okazało, Braun zarzucił jej, że nie ma takich uprawnień i zapowiedział, że nie stawi się na kontynuowanie czynności. – W tej sytuacji prokurator referent rozważy zasadność złożenia wniosku o rozszerzenie zgody Parlamentu Europejskiego na zatrzymanie i doprowadzenie pana Grzegorza Brauna na kolejną czynność – mówił rzecznik prokuratury.

Grzegorz Braun miał usłyszeć zarzuty, ale zniknął. Będzie zatrzymany i doprowadzony do prokuratury?

– Kiedy ta czynność zostanie przeprowadzona, to zależy od wyrażenia zgody przez Parlament Europejski. Teraz czekamy na decyzję prokuratora referenta. Ona musi zostać dobrze uzasadniona. Jak się wydaje, zachowanie pana Grzegorza Brauna jest wystarczające, żeby wystąpić z takim wnioskiem – kontynuował Damian Pownuk. Rzecznik prokuratury wyjaśniał, że osoba staje się podejrzana po sporządzeniu zarzutu, wezwaniu podejrzanego i podjęciu próby ogłoszenia zarzutu, co dziś wystąpiło.

Pownuk przekonywał, że „nie ma żadnych podstaw do tego, żeby wyłączać kogoś z tego postępowania”. Zdaniem rzecznika prokuratury działania lidera Konfederacji Korony Polskiej zmierzają do jego przedłużenia. – Innej drogi prawnej nie ma. Ten termin był dostosowany do tych, które wskazał pan Braun. Jego zachowanie należy uznać za celową obstrukcję – podsumował Pownuk.

Czytaj też:

