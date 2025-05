Mentzen atakuje Nawrockiego. „Wszedł w układ”

Od kilku dni media nagłaśniają sprawę mieszkania, które Karol Nawrocki, prezes Instytutu Pamięci Narodowej oraz kandydat w wyborach prezydenckich popierany przez Prawo i Sprawiedliwość, miał dostać w zamian za opiekę od pana Jerzego Ż. Aktualnie starszy, schorowany mężczyzna znajduje się w gdańskim Domu Pomocy Społecznej.

Sprawę w obszernym wpisie zdecydował się skomentować Sławomir Mentzen, kandydat Konfederacji w wyborach prezydenckich. „Nawrocki może nie był wcześniej politykiem, ale pokazał, że świetnie się w tym zawodzie odnajdzie. W czasie gdy był radnym jednej z gdańskich dzielnic, wszedł w układ ze starszym, samotnym i schorowanym mężczyzną, który się pewnie do niego zgłosił po pomoc” – pisze polityk.

Mentzen o aferze wokół Nawrockiego i Jerzego Ż.

Jak opisuje sytuację kandydat Konfederacji, „Jerzy Ż. miał prawo do wykupu za ułamek wartości mieszkania komunalnego”. „Nawrocki przekazał mu na to pieniądze, a następnie, po pięcioletniej karencji przejął mieszkanie. W zamian miał się zobowiązać do dożywotniej opieki nad starszym mężczyzną. Dzięki temu obszedł zakaz sprzedaży mieszkania komunalnego osobie nieuprawnionej” – pisze Mentzen.

„Nawrocki tak się Jerzym Ż. opiekował, że dowiedział się dzisiaj od dziennikarzy, że ten od blisko roku znajduje się w DPS. Do tego kłamał, mówiąc, że ma tylko jedno mieszkanie” – czytamy.

„Jaki jest bilans pomocy Nawrockiego Jerzemu Ż? Nawrocki przejął mieszkanie, nie wywiązał się z obietnicy opieki, a Jerzy Ż. oddał mieszkanie i wylądował w DPS, za który płacą mieszkańcy Gdańska” – dodaje polityk.

Kandydat Konfederacji atakuje polityków Plarformy Obywatelskiej

We wpisie kandydat Konfederacji odniósł się także polityków Platformy Obywatelskiej, którzy atakują Nawrockiego, a których partia „doprowadziła do tego, że przez lata reprywatyzowano kamienice w Warszawie na rzekomo jeszcze żyjących 150 latków”.

„Politycy POPiS to banda cwaniaków, którzy na granicy prawa, a już na pewno poza granicą moralności będą wykorzystywać każdą okazję do zarobienia pieniędzy kosztem społeczeństwa. Pazerność jednych i drugich niewiele się różni” – ocenił polityk.

Mentzen: Nie wystarczy zmienić świnie przy korycie

Z całej sytuacji Mentzen wyciąga „dwie ważne lekcje”.

Pierwszą z nich jest to, że państwo nie powinno budować ani posiadać mieszkań. „Politycy i inni ludzie z układami po prostu z czasem te mieszkania przejmują za bezcen, a my wszyscy za to płacimy” – czytamy.

Drugą lekcją jest to, że „Nawrocki świetnie pokazał na czym w praktyce polega państwo opiekuńcze”. „Opieka polityków polega na tym, że biedni stają się jeszcze biedniejsi, politycy się na tym bogacą, a ludzi, którymi mieli się opiekować mają głęboko w czterech literach” – pisze kandydat Konfederacji.

„Dlatego nie wystarczy zmienić świnie przy korycie. Trzeba usunąć koryto, osuszyć bagno, zmienić ten system, wprowadzić równe dla wszystkich zasady, bez żadnych bonifikat, zniżek i preferencji, bo służyć one będą przede wszystkim politykom i innym cwaniakom” – ocenia polityk.

