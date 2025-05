Najnowszy sondaż prezydencki. Wynik Nawrockiego to „echo” afery mieszkaniowej?

Instytut Badań Pollster przeprowadził badanie dla dziennika „Super Express”. Ujawnia ono zaskakującą różnicę w porównaniu do sondażu, którego wyniki opublikowano pod koniec kwietnia.

Karol Nawrocki – kandydat, którego w kampanii popiera Prawo i Sprawiedliwość – miał tydzień temu nieco większą szansę na pokonanie swojego największego rywala – Rafała Trzaskowskiego, kandydata Platformy Obywatelskiej. Czy na decyzję obywateli wpłynęła tak zwana „afera mieszkaniowa”?

Sondaż prezydencki. Karol Nawrocki odnotował spadek

W sondażu Pollster, do którego odpowiedzi gromadzono między 28 a 29 kwietnia, prezydent Warszawy otrzymał 33 procent głosów. Jeśli chodzi o szefa Instytutu Pamięci Narodowej, uzyskałby 25 proc. Na końcu podium znalazł się natomiast poseł Sławomir Mentzen. Na lidera Konfederacji postawiłoby 15% respondentów. Kandydat, który znalazł się poza podium, osiągnąłby wynik 7%.

Jak natomiast sytuacja przedstawia się w najnowszym badaniu? Trzaskowski zdobył 32% – i uplasował się na pierwszym miejscu. Na drugim znalazł się zaś Nawrocki – 23%. Na ostatnim – trzecim miejscu podium stanął niezmiennie właściciel Kancelarii Mentzen – 13,5%.

Poza podium, na miejscu czwartym, uplasował się marszałek Sejmu – Szymon Hołownia. Lider Polski 2050 otrzymał – 8% głosów. Tuż za nim – miejsce piąte – jest lider Razem, poseł Adrian Zandberg – 7%. Na pozycji szóstej znalazła się wicemarszałkini Senatu – Magdalena Biejat. Polityczka Nowej Lewicy uzyskała – 5,5%. Uczestnicy badania wskazywali także, że oddadzą głos na europosła Grzegorza Brauna. Prezes Konfederacji Korony Polskiej mógłby liczyć na – 5%.

Najmniej głosów trafiło do (kolejno): dziennikarza Krzysztofa Stanowskiego (właściciel Kanału Zero miał tylko 2% głosów) i Joannę Senysznyn (była posłanka i deputowana do Parlamentu Europejskiego w badaniu zyskała 1%).

Odpowiadało ponad tysiąc respondentów

Warto dodać, że pracownia zbierała dane w dniach 7-8 maja. Próba dorosłych Polaków liczyła 1077 osób.

