Wielka mobilizacja Polaków za granicą. Uwagę zwraca sytuacja w Niemczech

Rzecznik polskiej dyplomacji został zapytany na konferencji prasowej o liczbę osób z zagranicy zarejestrowanych II turze wyborów prezydenckich. – Wszelkie znaki na ziemi i na niebie wskazują, że jeśli chodzi o głosowanie za granicą, idziemy na rekord. Obecnie to jest 636 tysięcy osób, które zarejestrowały się już w naszych placówkach dyplomatycznych, w naszych konsulatach, zarejestrowały chęć głosowania za granicą – powiedział Paweł Wroński.

Najwięcej wyborców zapisało się w Wielkiej Brytanii (165 tys.), potem w Niemczech (101,1 tys.), dalej USA (51,2 tys.), Holandia (36,9 tys.) i Norwegia (28,8 tys.) – podał Onet. Według prognoz liczba zarejestrowanych może przekroczyć 700 tys. Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych podkreślił, że ostatecznie nie wszyscy zarejestrowani udają się do urn wyborczych. Wroński zaznaczył, że w pierwszej turze za granicą głosowało 468 tys. osób.

Radosław Sikorski mobilizuje Polaków za granicą do głosowania w wyborach. „Ostatnia szansa”

Dla porównania w wyborach parlamentarnych w zapisało się 636 tys., z czego zagłosowano 575 tys. – Drodzy rodacy, ostatnia szansa, ostatnia chwila, jeszcze można zarejestrować się do głosowania za granicą, do 27 maja w konsulacie, a do 29 można pobrać zaświadczenie, które upoważnia do głosowania na całym świecie. Sprawdzić, gdzie jesteśmy zarejestrowani do głosowania można także w aplikacji mObywatel – powiedział w nagraniu szef MSZ Radosław Sikorski.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych na grafikach w mediach społecznościowych wyjaśnia, że jeśli ktoś głosował za granicą w I turze, a II będzie chciał zagłosować w Polsce, to może dopisać się do spisu wyborców we właściwej gminie (osobiście, przez mObywatel, ePuap) lub pobrać zaświadczenie u konsula. Wyborcy ujęci w I turze w spisach wyborców sporządzanych przez konsulów nie muszą ponownie rejestrować się przed II turą wyborów, jeżeli nie zamierzają zmieniać obwodu głosowania.

